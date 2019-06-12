جامعة الإمام تبدأ في تلقي طلبات القبول غدا الخميس .. رابط التقديم الإلكتروني من هنا

في إطار الاستعداد والتجهيز للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ، أعلنت اليوم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من خلال عمادة القبول والتسجيل عن البدء في تلقي طلبات التقديم للطلبة والطالبات الراغبين في الانضمام لمرحلتي الدبلوم والبكالريوس بالجامعة، وبين الدكتور عبد الله آل مريح، عميد القبول والتسجيل بالجامعة، أن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة قد خصصت بوابة إلكترونية للقبول والتسجيل، والتي توفر لجميع الطلاب من خلالها الاطلاع على كافة شروط التقديم والتعرف على آليات التسجيل والخطة الزمنية من حيث مواعيد التقديم وإعلان النتائج للدفعات الثلاثة.

رابط البوابة الإلكترونية للتقديم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وأكد آل مريح أن البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل بالجامعة ستبدأ من يوم الخميس 10 شوال 1440 هـ، الموافق 13 يونيو 2019 م ، وتستمر حتى يوم الساعة الثانية عشر من يوم الخميس 17 شوال، الموافق 20 يونيو، على الرابط المخصص لذلك وهو www.iau.edu.sa، كما أشار عميد القبول والتسجيل أن التقديم سيكون متاح للطلبة والطالبات إلكترونيا دون الحاجة لإرسال طلبات التقديم أو المستندات والوثائق، حيث أن البوابة تم ربطها بأنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

شروط القبول بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو غير سعودي ولكن من أم سعودية.

يحق لغير السعوديين التقدم وسيتم قبول أعداد محددة منهم.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال الخس سنوات التي تسبق التقديم، فيما عدا المسارات الصحية والتي يشترط ان يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة لنفس العام أو العام الذي سبقه فقط.

أن يكون الطالب قد تقدم لاختبارات القدرات العامة والتحصيلي من خلال المركز الوطني للقياس.

أن لا يكون المتقدم قد سجل من قبل في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

التخصصات الصحية يشترط فيها أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من خلال مستشفي الملك فهد الجامعي والتابعة للجامعة بمدينة الخبر.