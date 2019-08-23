جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تسجيل الدخول لتسجيل المقررات الدراسية والأرقام الجامعية

تسجيل دخول جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل عبر بوابة عمادة القول والتسجيل، والتعرف على مواعيد تسجيل المقررات الدراسية للعام الدراسي 1440-1441، والاستعلام عن الأرقام الجامعية للطلاب المستجدين، بعد انتهاء مهلة الانسحاب من القبول الجامعي للطلاب الجديد والمحدد لها يوم الخميس 21 ذي الحجة، وسنوضح خطة تسجيل المقررات للطلاب المستجدين وباقي خطط التسجيل التي حددتها الجامعة لجميع المسارات الدراسية والكليات.

اقتراب موعد بداية الفصل الدراسي الجديد، وتسابق الجامعات الزمن من اجل إنهاء الاستعدادات لبدائية الدراسة، والتي منها إنهاء إجراءات قبول الطلاب المستجدين، وتسجيل المقررات الدراسية والتي تعد من خدمات عمادة القول والتسجيل، والإعلان عن التقويم الدراسي للعام الجامعي وتوزيع الأسابيع الدراسية، والت جميعها من الخدمات التي يمكن التعرف عليها من خلال رابط جامعة الامام عبد الرحمن بن تسجيل الدخول واختيار خدمات عمادة القبول والتسجيل.

خطة تسجيل المقررات

ننشر لكم مواعيد تسجيل المقررات لجميع المشارات في جامعة الغمم عبد الرحمن بن فيصل، ومنها المسار الصحي والمسار الهندسي، والمسار العلمي و المسار الإنساني، ومواعيد تسجيل مقررات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتسجيل المقررات للطلاب المستجدين للكليات التي تتبع السنة التحضيرية والتي لا تتبعها.

خطة تسجيل المقررات للمستجدين بالكليات (الدراسات التطبيقية، الشريعة، المجتمع بالدمام، المجتمع بالقطيف)

خطة تسجيل المقررات للكليات الصحية

خطة تسجيل المقررات للكليات الهندسية

خطة تسجيل المقررات للكليات العلمية

خطة تسجيل المقررات للكليات الإنسانية

خطة تسجيل المقررات للكليات التي لا تتبع السنة التحضيرية

خطة تسجيل المقررات للمستجدين بمسارات السنة التحضيرية

جامعة الامام عبد الرحمن بين فيصل تسجيل الدخول

سجل دخول على موقع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كي تتمكن من الدخول على تسجيل المقررات من رابط عمادة القبول والتسجيل، وكذلك الاستعلام عن الأرقام الجامعية للطلاب الجدد وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 24 أغسطس 2019.