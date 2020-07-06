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جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول للتسجيل في مرحلة البكالوريوس والدبلوم

بواسطة يسر

فتحت جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية باب القبول أمام الطلاب السعوديين والذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة سواء لإتمام مرحلة البكالوريوس أو أيضًا لمن يرغبون في الحصول على الدبلوم العام، وأعلنت عن أن فترة التقديم في الجامعة ستبدأ من الاثنين 22 ذو القعدة 1441 وتنتهي يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر ذو القعدة 1441.

وأكدت جامعة الحدود الشمالية عن أن قبول الطلاب سيكون إلكترونيًا، وذلك وفق البيانات المدخلة إليهم وستكون عملية الفرز هذا العام تنافسية بين الطلاب وبعضها وذلك وفق النسبة لموزونة في كافة التخصصات العملية بينما التخصصات النظرية سيكون الفرز وفق النسبة المكافئة، وأكدت الجامعة عن أن الجامعة ليست بحاجة هذا العام إلى بيانات رسمية عن الطلاب أو تقديم أوراق رسمية فسوف يتم العمل على سحب كافة البيانات من خلال بوابة يسر للتعاملات الإلكترونية.

ولكن الطلاب الغير سعوديين يمكنهم إدخال البيانات والأوراق المطلوبة أيضًا وذلك من خلال خدمات الدعم الفني التي أعلنت عنها الجامعة هذا العام من أجل الطلاب، وخدمات الدعم الفني ستؤهل الطلاب هذا العام إلى التواصل مع عمادة القبول بالجامعة وإرسال كافة الطلبات بكل سهولة إلكترونيًا.

ونوهت جامعة الحدود الشمالية على أنه ينبغي أن يتم الالتزام بالوقت الذي أعلنت عنه الجامعة للقبول حتى لا تتأثر فرصكم في الانضمام إلى الجامعة، وأعلن أيضًا رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيي هري أن الجامعة ستقدم خدمات الدعم الفني السريع عن بعد أثناء فترة التسجيل في الجامعة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا، من خلال استخدام برنامج زوم.

وعن موعد إعلان النسب التي استطاعت الجامعة التوقف عندها فسوف تكون قريبًا عقب إغلاق باب التسجيل في كافة التخصصات وذلك من أجل مزيد من الشفافية والمصداقية، وسوف يتم الإعلان عن النتائج أو القبول من خلال بوابة القبول عبر الإنترنت وحساب العمادة من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يسر

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

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