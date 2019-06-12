جامعة الطائف تفتح باب القبول والتسجيل لكافة المراحل … إليكم الرابط

أعلنت جامعة الطائف في دولة المملكة العربية السعودية اليوم الإربعاء الموافق 12-06-2019 ، عن فتح باب القبول والتسجيل وإستقبال طلبات خريجي الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بها للعام الجامعي المقبل 1440-1441 وذلك من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية ، وقد نوهت الجامعة علي أن الرابط يعمل على مدار الساعة لكافة الراغبين في التسجيل والإلتحاق في الدراسة في الجامعة .

شروط التقديم على جامعة الطائف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أم أم لاين سعودي . حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها . إلا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات .

موعد التقديم طلبات التسجيل في جامعة الطائف

نوهت جامعة الطائف على أن موعد التقديم سوف يدبدأ من اليوم الإربعاء 12-06-2019 ، حتي يوم السبت الموافق 29-06-2019 في تمام الساعة الثانية ظهراً ، وقد نوهت على أنه سوف يتم فرز كافة الطلبات يوم الأحد 27 شوال حتي يوم الثلاثاء 6 ذو القعدة ، هذا وسوف يتم الإعلان عن النتائج في 15 ذو القعدة الساعة الثانية ظهراً .

رابط التقديم في جامعة الطائف

أكد مدير جامعة المكلفة على جاهزية بوابة القبول لإستقبال طلبات المتقدمين بعد إطلاعه على عرض عن البوابة ، وقد رجت بالطلاب المتقدمين للإلتحاق بالجامعة ، وقد تمني التوفيق لكافة الطلاب ، تم التقديم إلكترونياً عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة الطائف. ، أو الدخول مباشرةً على بوابة القبول للجامعة. ، ويمكنك عزيزي الطالب معرفة التخصصات المتاحة بالجامعة الدخول على بوابة القبول.