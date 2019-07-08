جامعة الملك خالد تُعلن عن نتائج ترشيح الدفعة الأولى 1441

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد عن نتائج ترشيح الدفعة الأولى من المتقدمين والمتقدمات للدراسة في العام الجامعي القادم 1441هـ، وهذا بعد الفرز والفحص الآلي لجميع المتقدمين وذلك حسب الشروط والمعايير الخاصة بالقبول بالجامعة وترتيب رغبات الطلاب وعدد المقاعد الجامعية المتاحة .

نتائج ترشيح الدفعة الأولى في جامعة الملك خالد

أعلن الدكتور عبدالمحسن القرني عميد القبول والتسجيل في الجامعة ، عن ترشح عشرة آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الأولى للقبول وبين ضرورة الدخول على موقع القبول الإلكتروني التابع للجامعة من أجل التأكيد على القبول على أن يكون التأكيد في الشهر الجاري قبل موعد الترشح القادم، حيث أن عدم التأكيد من شأنه استغناء الطالب عن معقده بالجامعة وسوف يتم إتاحة المقاعد الشاغرة في ترشيح الدفعة الثانية من القبول .

كما أكدت الجامعة على أن القبول فيها يتم وفقًا لدرجات ونسبة الطالب ومؤهلاته وترتيب الطالب نفسه لرغباته وهذا في إطار تحقيق الجامعة للشفافية والعدالة في قبول الطلاب، على أن ذلك يتم كليًا بشكل ألي من دون تدخل أي فرد، كما يمكن الإطلاع على التخصصات التي أغلقتها جامعة الملك خالد عبر موقعها الرسمي، على أن الدفعة الثانية لنتائج الترشح سوف يتم إعلانها يوم الموافق 9 من ذي القعدة من عام الجاري 1440هـ ،على أن يكون الترشيح وفقًا للمقاعد الشاغرة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس.

هذا وتسعى جامعة الملك خالد لتحقيق عدة أهداف استراتيجية للإسهام في خدمة المجتمع والبحث العلمي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، هذا وتُصنف الجامعة في المرتبة 448 حسب التصنيف العالمي للجامعات QS، وفي المرتبة 24 عربيًا حسب تصنيف عام 2019م، وفي المرتبة الرابعة على جامعات المملكة، وتضم الجامعة 14 كلية شاملة التخصصات العلمية والأدبية.