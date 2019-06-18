جامعة الملك خالد تُعلن فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد ويستمر التقديم حتى نهاية شهر شوال الحالي

أعلنت اليوم الثلاثاء الموافق 15 شوال 1440هـ، عمادة القبول في جامعة الملك خالد استقبال طلبات الالتحاق من طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية ليحصلوا على درجة البكالوريوس والدبلوم، وعقب الإعلان بدأ الآلاف الطلاب السعوديين في البحث عن رابط التسجيل في جامعة الملك خالد، الجدير بالذكر أن استقبال طلبات الالتحاق ينتهى بحلول الثلاثون من شهر شوال الحالي، ويتم التقديم من خلال موقع جامعة الملك خالد، والذي سوف نقوم بتوفيره لكم في هذه المقالة.

وأكد الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني، الذي يتولى منصب عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، أن استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة سيتم إلكترونياً عن طريق موقع الكلية والولوج منه على تطبيق أكاديميا، وطريقة القبول تتم بشكل آلي دون تدخل أي شخص وذلك ما سوف يجعل عملية القبول نزيهة وشفافة.

رابط التسجيل في جامعة الملك خالد

أصبح الآن بإمكان جميع طلاب الشهادة الثانوية في داخل المملكة العربية السعودية تقديم طلباتهم للالتحاق بجامعة الملك خالد، وتم تفعيل القبول للطلاب في عدة أقسام مختلفة منها قسم الدراسات الإسلامية والذي يتواجد في محافظة ظهران الجنوب، وقسم علم النفس للذكور في محافظة أبها، وجاء في اعلان جامعة الملك خالد أنه سوف يتم فتح عدد آخر من الاقسام لأول مرة مثل كلية العلوم والآداب للذكور بسراة عبيدة، والذي سوف يشمل اللغة الانجليزية، بالاضافة إلى قسم الدراسات الإسلامية، وقسم ادارة الاعمال، كما سيتم فتح قسم لإدارة الأعمال للأناث في محافظة محايل عسير.

رابط تطبيق اكاديميا للتقديم للالتحاق بكلية الملك خالد لطلاب الثانوية العامة من هنا.

بعد الولوج للموقع قم بستجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلة السر.

بعد تسجيل الدخول سيصبح بإمكانك التقديم واختيار القسم الذي تريد.

بعد ملئ البيانات يتم اعلان النتائج بشكل آلى.

ووفرت عمادة جامعة الملك خالد خدمة الرد على استفسارات القبول الكترونيا من خلال موقع الجامعة الرسمي، ومن خلال الدور المنوط بنا في موقع كلمة دوت أورج سوف نوفر لكم كل ما هو جديد وأحدث المعلومات عن القبول وطلبات الالتحاق في جامعة الملك خالد.