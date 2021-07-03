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جامعة الملك خالد .. شروط ورابط التسجيل من هنا

بواسطة أحمد ياسين
شروط ومواعيد التسجيل في جامعة الملك خالد

بعد أن أعلنت أمس جامعة الملك خالد عن فتح باب التسجيل والقبول للعام الدراسي القادم 1443هـ، ننشر لك عزيزي القاري رابط التسجيل الذي سيبدأ من اليوم السبت ويستمر حتى يوم 28 ذي الحجة الجاري، وشروط الالتحاق بالجامعة، بعد تسجيل الدخول على بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة.

1 شروط القبول بجامعة الملك خالد
2 رابط التسجيل لجامعة الملك خالد
3 موعد وطريقة إعلان نتائج القبول

شروط القبول بجامعة الملك خالد

وبين عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني، أن القبول سيكون وفقا للشروط والمحددات التالية:

  • لا يتم المفاضلة بين المتقدمين بتاريخ التسجيل بل بين نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكافة التخصصات.
  • يتم المفاضلة بين رغبات المتقدم وفقا لترتيبها.
  • يتم احتساب النسب المؤهلة للتخصص كما يلي:
  1. 30% للمعدل التراكمي بالثانوية العامة.
  2. 30% لاختبارات القدرات العامة.
  3. 40% للاختبار التحصيلي.

رابط التسجيل لجامعة الملك خالد

وأشار القرني إلى أن كل من يجد نفسة مناسب للشروط المعلنة ويجد عنده الرغبة في التسجيل بالجامعة عليه بالدخول على رابط التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لجامعة الملك خالد، هنا.

جامعة الملك خالد

موعد وطريقة إعلان نتائج القبول

وحدد عميد التسجيل والقبول بالجامعة موعد إعلان نتائج القبول للمتقدمين بحد أقصى يوم 30 ذي القعدة الجاري، وأن ما سيتبقى من مقاعد سيتم طرحها عبر خدمة القبول الفوري.

وعن إمكانية التحويل بين الرغبات بعد القبول، بين القرني أن خدمة التغيير والتعديل بين الرغبات ستبدأ من يوم 2 ذي الحجة على البوابة الإلكترونية للجامعة.

وشدد القرني على أن جميع أعمال التسجيل والقبول تتم بشكل آلي لا يتدخل بها العنصر البشري، وأنه لا يوجد أي استثناءات في القبول بين المتقدمين.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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