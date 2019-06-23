جامعة الملك سعود تُعلن عن وظائف شاغرة للجنسين تحت مسمي أكاديمي … تعرف علي شروط ورابط التقديم

نقدم لكم شروط القبول ولينك التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للرجال والنساء، حيث تم الإعلان اليوم من إدارة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود، عن توفر بعض الوظائف الشاغرة للجنسين الرجال والسيدات، للعمل داخل الجامعة ويتم التقديم على وظائف جامعة الملك سعود بعد الإطلاع على الشروط والضوابط، وسوف يستمر التقديم بوظائف جامعة الملك سعود لمدة خمسة أيام فقط، بداية من الغد الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم من الأسبوع الحالي، وسوف نقدم لكم شروط القبول في وظائف جامعة الملك سعود للجنسين.

الوظائف المطروحة للرجال والنساء بجامعة الملك سعود:

قد طرحت إدارة الموارد البشرية عدة وظائف مختلفة تناسب الجنسين، تحت مسمى وظيفي أكاديمي وهى كالأتي:

1- وظيفة باحث.

2- وظيفة مدرس لغة.

3- وظيفة ( أستاذ –أستاذ مشارك –أستاذ مساعد).

ولكل من الوظائف السابقة شروط مختلفة ويجب استيفائها للقبول في وظائف جامعة الملك سعود.

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رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

بعد قراءة الشروط التالية والإطلاع عليها جيداً، يمكنك التقدم إلى الوظيفة المناسبة لك ولكل من الوظائف المطروحة عدد من الشروط التي يجب استيفائها كلا منها على حده وهي كالأتي:

1- شروط التقدم لوظيفة الباحث:

– حصول المتقدم على مؤهل علمي بنفس تخصصه.

– ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً.

– ألا يقل العمر عن 20 سنة ميلادية، وألا يزيد عن 60 سنة ميلادية.

– إرفاق شهادة تثبت حسن السير والسلوك.

2- شروط التقدم لوظيفة مساعد لغة:

– حصول المتقدم على بكالوريوس أو ماجستير بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً.

– ألا يزيد العمر عن 35 سنة.

3- شروط التقدم لوظيفة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد:

– حصول المتقدم على شهادة دكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية.

– ألا يقل تقدير البكالوريوس عن جيد جداً.

– حصول المتقدم على البكالوريوس أو الدكتوراه في التخصص المطلوب.

بعد استيفاء الشروط السابقة يمكن لجميع الرجال والنساء التقدم لوظائف جامعة الملك سعود إلكترونياً من خلال رابط جامعة الملك سعود من هنا.