جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف أكاديمية تعرف على الشروط وطرق التقدم

أعلنت “جامعة الملك عبدالعزيز” عن توافر وظائف شاغرة في كلية الاقتصاد، والوظائف المتاحة أكاديمية وهى كالاتى، عدد 2 وطالبات عدد 2 فى وظيفة معيد بقسم اإدارة العامة في تخصص إدارة عامة طلاب، ولقسم الاقتصاد تخصص اقتصاد طلاب عدد (2)، عدد (2) فى قسم التمويل تخصص تمويل طلاب، للعام الدراسي 1439- 1440 هـ ، و يتم استقبال الطلبات إبتداء من يوم 1 / 11 / 1440هـ وحتى يوم 1 / 1 / 1441هـ،فى اوقات الدوام الرسمية، ونتعرف من خلال هذا المقال على الشروط التي يجب توافرها للمتقدم فى الوظيفة لقبولة .

شروط وظائف جامعة الملك عبد العزيز

ان يكون المتقدمين للوظائف سعودي الجنسية، سواء للرجال او النساء .

ان يكون حاصل على الدرجه الجامعية بنظام الانتظام في التخصصات المطلوبة .

وان يكون متخرج من جامعة سعودية، او اى جامعة أخرى معتمدة .

ان لا يقل التقدير عن جيد جدا .

ان لايتجاوز عمر المتقدم عن 30 عام .

ان يكون المتقدم حاصل على التويفل او STEP أوIELTS

ان لا يكون حاصل على البكالوريوس بنظام الانتساب او عن طريق التعليم عن بعد .

عند التقدم للوظائف لابد من توافر الاوراق المطلوبة وهى كشف درجات معتمدة وشهادة التخرج موثقة، وارفاق سهادات الدورات والدبلومات الحاصل عليها المتقدم .

يتم تقديم الطلبات الى مكتب وكيل كلية الدرسات العليا والبحث العلمي في كلية الاقتصاد والادارة بالدور الثاني مكتب رقم 121 غرفة رقم 216، اما الطالبات فترسل الطلبات الى مبنى 67 بالدور الثالث فى غرفه رقم 306 بقسم الطالبات، او يمكنكم ارسال المستندان فى ملف بى دى اف على البريد الالكترونى المخصص للتقديم وهو [email protected]