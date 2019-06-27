جامعة الملك فيصل تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لنظام البكالوريوس والدبلوم تعرف على طرق التسجيل

أعلنت “جامعة الملك فبصل” عن فتح باب القبول للراغبين في الالتحاق بالجامعة لنظامي البكالوريوس والدبلوم الانتظام فقط، عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة، وسنتعرف على الاوراق المطلوبة والشروط اللازمه للقدم، على ان يبدا التسجيل إعتبارا من يوم الاثنين 1440/10/28 وحتي يوم تمام الساعة الثانية ظهرا، ولابد عند التسجيل التاكد من صحة إدخال البيانات ومراجعتها، لانه لن يسمح بتعديل الرغبات بعد إغلاق موعد التقديم .

شروط التسجيل فى جامعة الملك فيصل

يتم إختيار المقبولين فى الكلية من خلال الاعداد التي تم تحديدها من قبل مجلس جامعة الملك فيصل، لكل كلية وحسب النسبة الموزونة للمتقدمين، وبناء على الرغبات التي قام بتسجيلها المتقدم ترتيبا تسلسلي، وحسب توافق الشروط المنتبقة للمتقدم، ويجب ان يقوم الطالب بإختيار الرغبات تبعا لميولة وقدراتة الشخصية دون تدخل اى فرد، حيث انه لا يوجد فرصه لتعديل الرغبات بعد إنقضاء الوقت المحدد للتسجيل.

التسجيل في جامعة الملك فيصل