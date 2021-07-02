جامعة الملك فيصل تعلن موعد ورابط بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالريوس والدبلوم

تبدأ بوابة القبول الإلكتروني لجامعة الملك فيصل في تلقي طلبات الالتحاق بها، بدأ من مساء غدا السبت 23 – 11 -1442هـ الموافق الثالث من يوليو 2021 ويستمر تلقي الطلبات حتى ظهر يوم الأربعاء الموافق 27 – 11 -1442 هـ الموافق السابع من يوليو 2021، لجميع الراغبين في دراسة درجتي البكالريوس والدبلوم “الانتظام” من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والشرعي والأدبي والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي.

جامعة الملك فيصل تقبل دفعة جديدة من خريجي الثانوية

وبين الدكتور محمد عبد الوهاب الفريدان، عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن عدد الرغبات التي يجب أن يضعها الطالب موزعة كالتالي:

26 رغبات لخريجي الثانوية من القسم العملي.

9 رغبان لخريجي الثانوية من القسم الشرعي والأدبي والإداري وتحفيظ القرآن الكريم والمعهد العلمي من الطلاب الذكور، و10 رغبات للطالبات الإناث.

قواعد القبول بجامعة الملك فيصل

وعن القواعد المتبعة في المفاضلة بين الطلاب المتقدمين، بين الفريدان أن عملية القبول سوف تسير بشكل يحقق العدالة والشفافية والمفاضلة سوف تكون إلكترونية تعتمد في المقام الأول على الشروط المعلنة للقبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، دون أي تدخل يذكر من العنصر البشري.

رابط البوابة الإلكترونية لجامعة الملك فيصل

ويمكنك عزيزي الطالب الدخول على رابط التقديم من هنا، واختيار الرغبات بمجرد فتح باب التقديم بالجامعة، مع أطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق.