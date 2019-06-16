جامعة تبوك تعلن عن فتح باب قبول الطلاب المستجدين عبر الموقع الرسمي للجامعة

قامت جامعة تبوك بفتح باب الالتحاق بها من الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 1441 وذلك بجميع الكليات والاقسام التي تحتوي عليها الجماعة، ويتم التسجيل في الجامعة إلكترونيا حيث نعلن لكم رابط التقدم للجماعة من خلال الموقع الرسمي للجامعة، والذي يتيح التسجيل للطلاب المستجدين بالاضافة إلى العديد من الخدمات للطلاب الحاليين.

التسجيل في جامعة تبوك

وأعلن مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي بأن يمكن للطلاب المستجدين والراغبين في الالتحاق بالجامعة أن يتقدموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني وذلك بأي كلية داخل الجامعة، واضاف ان الجامعة تسعى دائما إلى التسهيل على الطلاب في عملية التسجيل أو الاستفادة من باقي الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها.

ولكي يتم التسجيل في الجامعة يجب الدخول على الموقع الرسمي لجامعة تبوك وادخال البيانات المطلوبة لكي تتم عملية التسجيل وستقوم الجامعة بالرد على جميع الطلبات التي قدمت لهم بعد أن يتم التأكد من صحة البيانات التي قاموا بادخالها وتوافقها مع شروط الجامعة للانضمام بها.

القبول بجامعة تبوك

وقال “الذيابي” بأن باب الالتحاق بجامعة تبوك سوف يغلق يوم 29/10/1441 ويتم فحص الطلبات التي قدمت لها حتى يوم 18/11/1441 ليتم الرد على الطلاب إذا تم قبولهم أم لا وفقا لتوفر شروط الجامعة في الطلاب المتقدمين.

وتقوم الجامعة دائما بتقديم العديد من الخدمات عبر موقعها الالكتروني سواء بتسجيل الالتحاق بها او الخدمات التي يحتاجها الطالب أو المعلم أو الموظفين بالجامعة.