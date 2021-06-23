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جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بدقة عالية وسرعة في الإنجاز وكيفية التسجيل والدخول ورابط التقديم

بواسطة إسلام عوض
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية

أعلن الدكتور عدنان الحميدان رئيس جامعة جدة اليوم عن إطلاق البوابة الإلكترونية “بوابة القبول الذكية، التي تعد إحدى المبادرات للتحول الرقمي 4.0 وذلك ضمن الرؤية الحديثة للجامعة السعودية.

1 جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية
2 مميزات بوابة القبول الذكية
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4 رابط التقديم والتسجل بجامعة جدة

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية

وأكدالكتور عبد الله الدرعاني مشرف تقنية المعلومات والتحول الرقمي أن بوابة القبول الذكية هي منصة متكاملة مع النفاذ الوطني الموحد، ويقوم المتقدم بالدخول بشكل مباشر وبطريقة آمنة، مستخدماً حسابه في أبشر، مشيراً إلى أن هذه البوابة تتميز بدقة البيانات والسرعة في الإنجاز أثناء التقدم.

مميزات بوابة القبول الذكية

ومن ناحية أخرى أشار الدكتور عيسى السلمي عميد التسجيل والقبول في جامعة جدة، أن البوابة الذكية للقبول التي تم إطلاقها اليوم تعد نقلة نوعية كبرى لتحقيق أعلى معايير التسجيل والقبول بدقة عالية وجودة مميزة، وخاصةً لجامعة جدة لكونها أولى الجامعات بالمملكة العربية السعودية التي تستخدم هذه التقنية في قبول العام الحالي.

وبالنسبة إلى الطلاب الذين ليس لهم حساب في أبشر يمكنهم أيضاً التقدم على بوابة القبول الذكية، وأضاف السلمي أن جامعة جدة مستمرة في قبول واستقطاب المتفوقين والموهوبين ورعايتهم عبر برنامج التسريع الأكاديمي والتسكين المباشر.

اقرأ أيضاً:

رابط التقديم والتسجل بجامعة جدة

كما يمكنكم الدخول إلى بوابة جامعة جده الذكية من خلال هذا الرابط https://adm.uj.edu.sa/.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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