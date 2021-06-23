جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بدقة عالية وسرعة في الإنجاز وكيفية التسجيل والدخول ورابط التقديم

أعلن الدكتور عدنان الحميدان رئيس جامعة جدة اليوم عن إطلاق البوابة الإلكترونية “بوابة القبول الذكية، التي تعد إحدى المبادرات للتحول الرقمي 4.0 وذلك ضمن الرؤية الحديثة للجامعة السعودية.

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية

وأكدالكتور عبد الله الدرعاني مشرف تقنية المعلومات والتحول الرقمي أن بوابة القبول الذكية هي منصة متكاملة مع النفاذ الوطني الموحد، ويقوم المتقدم بالدخول بشكل مباشر وبطريقة آمنة، مستخدماً حسابه في أبشر، مشيراً إلى أن هذه البوابة تتميز بدقة البيانات والسرعة في الإنجاز أثناء التقدم.

مميزات بوابة القبول الذكية

ومن ناحية أخرى أشار الدكتور عيسى السلمي عميد التسجيل والقبول في جامعة جدة، أن البوابة الذكية للقبول التي تم إطلاقها اليوم تعد نقلة نوعية كبرى لتحقيق أعلى معايير التسجيل والقبول بدقة عالية وجودة مميزة، وخاصةً لجامعة جدة لكونها أولى الجامعات بالمملكة العربية السعودية التي تستخدم هذه التقنية في قبول العام الحالي.

وبالنسبة إلى الطلاب الذين ليس لهم حساب في أبشر يمكنهم أيضاً التقدم على بوابة القبول الذكية، وأضاف السلمي أن جامعة جدة مستمرة في قبول واستقطاب المتفوقين والموهوبين ورعايتهم عبر برنامج التسريع الأكاديمي والتسكين المباشر.

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كما يمكنكم الدخول إلى بوابة جامعة جده الذكية من خلال هذا الرابط https://adm.uj.edu.sa/.