جامعة حائل تكشف حقيقة إصابة طالبة بفيروس كورونا

أوضحت جامعة حائل اليوم حقيقة الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول إصابة طالبة في الجامعة بفيروس كورونا، حيث أكّد المتحدث باسم الجامعة سعود البلوي، اليوم عبر تويتر عدم صحة تلك الأنباء ونفى أن تكون الطالبة مصابة بالفيروس وأضاف: “تأمل جامعة حائل من الجميع تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة والحذر من حسابات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة”.

فيروس كورونا

إجلاء 10 طلاب من ووهان الصينية

وفي سياق متصل وصل صباح اليوم إلى المملكة 10 طلاب سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حسب قناة الإخبارية، وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم عزل الطلاب الـ10 احترازيًا لمدة أسبوعين للتأكد من سلامتهم وإجراء كافة الفحوصات المخبرية اللازمة للإطمئنان على صحتهم، ونوهت الوزارة إلى ان هذا الإجراء يأتي في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة من الوزارة للفيروس الجديد كورونا.

وكان طاقم طبي صعد على متن الطائرة التي تم إجلاء الطلاب عليها وجرى الكشف عليهم، ثم أُعلن عن إجراء العزل وانهم سبقون تحت الحجر الصحي إحترازيًا، وأكد الطاقم الطبي أنه ليس لدى أي من الطلاب الـ10 أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا، ومن جهته وزير الخارجية السعودي ، فيصل بن فرحان ثمّن جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشرة من ووهان.

آخر تطورات فيروس كورونا

وكشفت السلطات الصينية اليوم حول تطورات فيروس كورونا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 304 شخص بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصًا إضافيًا، وجميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، كما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2590 إصابة جديدة حسب لجنة الصحة الوطنية بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.