جامعة طيبة في المهد تعلق الدراسة الحضورية غداً الإثنين وتحولها إلى الدراسة عن بعد

أعلنت جامعة طيبة بمحافظة المهد في منطقة المدينة المنورة، مساء الأحد، عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الإثنين، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد باستخدام منصة “البلاك بورد”، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد الجوية حول استمرار الحالة المطرية.

وجاء نص البيان الذي تم نشره على الحساب الرسمي للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كما يلي:

بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن #جامعة_طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الإثنين ٩-٦-١٤٤٤هـ في مقر الجامعة الرئيسي بـ #المدينة_المنورة وفروع الجامعة بـ #المهد و #الحناكية و #بدر و #خيبر لتكون عن بُعد عبر البلاكبورد.

وعلقت جامعة الملك عبد العزيز أيضا الدراسة الحضورية بها غدا، بحسب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظا على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية.

وكانت جامعة أم القرى قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين في الجامعة، وفي جميع فروعها، وتحويلها عن بعد، حرصا على سلامة الطلاب، ومنسوبي الجامعة، على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد طبقا للوائح والأنظمة المتعارف عليها والمعمول بها.

وفي منطقة الرياض، نبه الوطني للأرصاد من حالة من الضباب، والتي ستنتشر غدًا الإثنين في عدد من المحافظات، مما سيعقبه تدني في مستوى الرؤية الأفقية، والذي بدأ بالفعل من الساعة 1:00 صباحاً، و سيستمر حتى 9:00 صباحا

ويستمر المركز الوطني للأرصاد في نشر تقاريره على مدار الساعة، وذلك عبر قنواته الاعلامية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعه الرسمي، كما يقوم بإفادة المواطنين أولاً بأول بجميع المعلومات التي يتوصل إليها عن كمية الأمطار المتساقطة على مدار اليوم.