جامعه ام القرى : موعد التسجيل في برنامج الدراسات العليا والشروط اللازمة

أعلنت جامعة أم القرى عمادة الدراسات العليا عن موعد فتح باب القبول بالبرنامج الدراسي للبرامج الغير مدفوعة للعام الدراسي ابتداء من يوم 10 شوال 1441 هـ وحتي يوم 19 شوال 1441 هـ ومن المقرر أن تتم إجراءات القبول عن بعد ولا تتطلب حضور المتقدمين لمقر الجامعة، ومن المقرر أن يكون موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي يوم 11 ذي القعدة 1441 هـ ويتم اعتماد القبول بالدراسات العليا وفقا لمعدلات المؤهل العلمي، واختبارات القدرات للجامعيين.

جامعة ام القرى

ودون الحاجة إلي اختبار تحريري ويضم برنامج الدراسات العليا الغير مدفوعة 63 برنامج، من بينها خمسة برامج للدبلوم العالي و 73 برنامج للماجستير و21 برنامج للدكتوراه، مع إتاحة 1191 مقعد للطلبة والطالبات بالتخصصات الشرعية والعلمية والهندسية والدراسات القضائية، بالإضافة إلي التربية والحاسب الآلي، ووضح عميد الدراسات العليا د. سليمان السعيد أن البرامج غير مدفوعة مما يتماشى مع التدابير الاحترازية.