جدارة | أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440 ومواعيد استكمال إجراءات التعيين

أعلنت وزارة الصحة السعودية؛ بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية منذ قليل، عن نتائج الوظائف الصحية التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية وتم التقديم عليها من خلال بوابة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، والتي وصلت لأكثر من 512 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على سلم رواتب الوظائف الصحية، وبدأ التقديم عليها يوم الأحد 13 شوال الموافق 16 يونيو 2019 ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس 17 شوال الموافق 20-6-2019.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيانها الرسمي، أنه يمكن الحصول على أسماء المرشحين والمرشحات بشكل نهائي على الوظائف الصحية للعام الحالي 1440-1441، من خلال الرابط التالي: من هنا، ودعت الوزارة كافة المرشحين إلى ضرورة معرفة مواعيد المقابلة لاستكمال إجراءات التعيين.

وتعابت الوزارة، أنه تم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية، وذلك بعد إجراء المفاضلة بين كافة المتقدمين على الوظائف المعلنة، وتم الكشف عن أكثر من 1000 مرشح للمقابلات النهائية، من أجل إختيار 512 فقط للتعيين على الوظائف الصحية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما أكدت الوزارة أن المقابلات سوف تجري يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو، ودعت كافة المرشحين للحضور بالأوراق المطلوبة، حيث عدم الحضور يعني العدول عن الوظيفة المعلنة، وتعد المقابلة ليس الترشح النهائي ولكن سوف يتم إجراء المفاضلة بين المرشحين بشكل مبدئي على الوظائف لإعلان النتائج النهائية.