جدارة .. الاستعلام عن الوظائف التعليمية 1441 رابط مباشر عبر منصة التوظيف الإلكتروني eservices.mcs.gov.sa/Jadara3

يبحث الكثير من الخريجين والخريجات اليوم عن بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة، وذلك للاستعلام عن الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1441 هـ، والذي سبق أن تم التقديم من خلاله على الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لتوفير عدد 10 آلاف و456 وظيفة من الوظائف التعليمية المطلوبة لبداية العام الدراسي الجديد 1441 هـ، والتي أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه سوف يتم الإعلان اليوم الخميس 11 من شوال 1440، الموافق 13 من شهر يونيو 2019 عن القوائم النهائية للذين تم اختيارهم بشكل مبدئي للتعيين في الوظائف التعليمية المعلن عنها.

الاستعلام عن الوظائف التعليمية عبر بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة

ويعتبر اليوم هو الختام لمجموعة من الإجراءات التي كانت قد بدأت في وقت سابق بالإعلان عن حاجة وزارة التعليم لشغل مجموعة من الوظائف التعليمية وحددت مواعيد ورابط التقديم لها عبر بوابة جدارة، وكذلك تم الانتهاء من التقديم وإغلاق باب التقديم في السابع والعشرون من شهر رمضان الماضي طبقا للمواعيد التي كانت قد حددتها وزارة الخدمة المدنية.

رابط الاستعلام عن القوائم المبدئية للمقبولين بالوظائف المدنية عبر جدارة

ومن خلال متابعتنا والتي نقدمها لك عزيزي القارئ عبر موقع كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نقدم لك رابط الاستعلام المباشر عن نتائج التوظيف في الوظائف التعليمية عبر منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، من خلال الرابط التالي هنا، والتي يمكنك من خلالها الإطلاع والاستعلام عن مدى صلاحية طلبك في الحصول على الوظيفة المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن الوظائف التعليمية من خلال رابط جدارة

يمكن الاستعلام باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة من هنا.

بعد ذلك يتم إدخال كلمة السر للدخول على حسابك الشخصي.

ثم يتم تحديد الجنس ذكر أم أنثى من المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقيق الذي تم الإشارة إليه في الصورة التالية بالسهم الأسود.

أخيرا يتم الضغط على دخول المشار إليه بالسهم الأحمر لاستعراض القوائم.

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