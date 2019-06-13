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جدارة الوظائف التعليمية 1441.. استعلام أسماء المرشحين والمرشحات (10456) وزارة الخدمة المدنية

كتب فاطمة الخوليفي آخر تحديث
جدارة الوظائف التعليمية 1441.. استعلام أسماء المرشحين والمرشحات (10456) وزارة الخدمة المدنية
جدارة الوظائف التعليمية 1441

سبق وتقدم أعداد من الخريجين والخريجات عبر موقع جدارة الوظائف التعليمية 1441 لعدد (10456) خريج وخريجة، حيث تتطلب وزارة التعليم السعودية من الخريجات عدد (5503)، من الرجال عدد (4953)، حيث كانت فترة التقديم على الوظائف التعليمية في الفترة من 17 رمضان وحتى 27 رمضان 1440هـ، ومن المقرر إعلان النتائج اليوم الخميس 13 يونيو 2019.

جدارة الوظائف التعليمية 1441

ينتظر اليوم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1440/ 1440 هـ،  حيث يستعلم عن القبول المبدئي للوظائف، والتي تقوم وزارة الخدمة المدنية بدعوتهم لتقديم الأوراق للدخول في عمليات المفاضلة من الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال مصوغات التعيين.

الوظائف التعليمية جدارة

من خلال موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني، فقد تم فتح باب تقديم جدارة الوظائف التعليمية 1440هـ، واليوم يكثر البحث حول جدارة الالكتروني، تلك المنصة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، ويتم منها تسجيل البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات الحاصل عليها المتقدم، مع وضع الوثائق اللازمة، والتقديم الالكتروني على الوظائف المعلن عنها من الجهات الحكومية، وحاليا يستعلم كذلك منها عن النتائج، وذلك بالدخول على الخدمة وكتابة بيانات الدخول

جدارة الوظائف التعليمية 1441.. استعلام أسماء المرشحين والمرشحات (10456) وزارة الخدمة المدنية

  • كتابة رقم الهوية
  • كلمة السر
  • الجنس
  • رمز التحقق
  • ثم الضغط على دخول

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

يستعلم عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية من النساء، وكذا أسماء المرشحين رجال للوظائف التعليمية، عبر رابط جدارة الالكتروني السابق، وذلك لمعرفة نتائج الترشيح بالوظائف التعليمية 1440 هـ، حيث يتم دعوة المرشحات والمرشحين لاستكمال متطلبات التعيين، والتي منها مطابقة البيانات، وذلك بإحضار المستندات للمطابقة وهي:

  •  أصل الهوية الوطنية
  • وثيقة تخرج التقدير العام
  • بيان الدرجات
  • أرفاق المعادلة لحاملي المؤهلات من خارج المملكة
  •  إحضار وثيقة الدبلوم العام في التربية لحاملي الدبلوم التربوي

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عن الكاتب

فاطمة الخولي

فاطمة الخولي، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الحقوق، أعشق الكتابة في الأخبار في مصر والسعودية وكافة البلدان العربية والعالم، وانقل الخبر بكل حيادية ونزاهة.

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