جدارة هو أحد البرامج الهامة التي أنشأتها الحكومة السعودية والتي يتم من خلالها طرح عدد كبير من الوظائف في شتا المجالات وخصوصا التعلمية منها، وفي هذا الصدد نتحدث اليوم عن أن جدارة تحدد اليوم الخميس موعد إعلان أسماء المرشحات والمرشحين للوظائف التعليمية 1441، وفي نفس سياق الخبر أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على أن موعد إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 سيكون خلال اليوم الخميس، وهي الوظائف التي تم الإعلان عنها والتقديم إليها عبر موقع نظام جدارة للتوظيف في الـ (17 من رمضان إلي 27 من نفس الشهر للعام 1440 هجريًا).

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 والأوراق المطلوبة

وفي نفس البيان التي اعلانته وزارة التعليم في السعودية أكدت على بعض الأوراق الهامة التي يجب أن يحضرها الشخص الذي وقع عليه الاختيار واصبح اسمه من بين أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، بداية من أول أيام الأسبوع القادم.

علي المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة التعليم 1441 إحضار البطاقة الوطنية (الأصل).

يجب علي كلًا من المرشحة أو المرشح إحضار شهادة التخرج علي أن يكون موضح بها النسبة المئوية للتقدير بالتفصيل، وأيضًا موضحًا بها التاريخ الخاص بالتخرج وكشف الدرجات.

ضرورة إحضار وثيقة من لجنه المعادلات بالوزارة التعليمية السعودية مع إرفاق مفاتيح المعدل للمرشحين والمرشحات الحاصلين علي الشهادات من خارج أراضي البلاد السعودية.

علي المرشحين والمرشحات الحاصلين علي مؤهلات الدبلومات التربوية إحضار الوثيقة الخاصة بالدبلوم العام ي التربية وذلك فقط في حالة كان المرشح أو المرشحة حاملًا لشهادة غير المؤهل التربوي.

ونوهت الوزارة أيضًا ضرورة إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة لجميع المتقدمين والمتقدمات الحاصلين علي دبلوم التربية الخاصة.

كما أكدت وزارة التعليم السعودية على أسس المفاضلة المعمول بها حيث تتم بناءً علي النقاط المعمول بها في المفاضلة، كما نوهت الوزارة على الدفعة الجديدة التي وقع الاختيار عليها من أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، بإحضار المستندات المطلوبة وتكون مستوفيه لجميع أصول الأوراق المطلوبة التي تم ذكرها من قبل ويكون ذلك في الفترة الخاصة بالمطابقة سوف يتم تجاهل النظر في الطلب الخاص بالمرشحة أو المترشح.

كما وزارة التعليم على من وقع عليهم الاختيار من أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 أن دعوة المطابقة لا تعني أبدًا الترشيح النهائي للوظائف التعليمية 1441، مؤكده أن عدم حضور المراجعة في الفترة الخاصة بها سيتم أعتبار ذلك خروج اسمك من المرشحات والمرشحين عن رغبتهم بالوظائف التعليمية التي تم الإعلان والتقدم إليها.

رابط جدارة لـ الاستعلام عن أسماء المرشحات والمرشحين للوظائف التعليمية 1441

الجدير بذكر انه تم الإعلان عن هذه الوظائف من قبل وزارة التعليم وكان عدد هذه الوظائف في الإعلان (10456) وظيفة تعليمية للرجال والنساء، إذ تم تخصيص 5503 وظيفة تعليمية 1441 للنساء، وعدد 4953 وظيفة تعليمية 1441 للرجال.

كما أتاحت وزارة التعليم الاستعلام عن أسماء المرشحات والمرشحين للوظائف التعلمية 1441 عبر بوابة جدارة الإلكترونية.