جدارة توظيف – رابط التقديم على وظائف وزارة الداخلية للجنسين عبر نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية

التقديم على وظائف وزارة الداخلية عبر نظام جدارة توظيف، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن توافر عدد من الوظائف في الخدمات الطبية المشمولة بسلم الوظائف الصحية لـ الخريجين الرجال والنساء، وأتاحت التقديم على وظائف وزارة الداخلية من خلال جدارة وزارة الخدمة المدنية لذلك على الراغبين والراغبات في الحصول على الوظائف المعلنة استيفاء الشروط طبقاً للمعايير المطلوبة كما هي موضحة في المقال..تابعوا

موعد التقديم على وظائف وزارة الداخلية عبر نظام جدارة

موعد التقديم على وظائف وزارة الداخلية بداية من يوم الأحد الموافق 18-11-1440هـ، وسوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 22-11-1440هـ، كما أوضحت وزارة الداخلية أن الوظائف المحددة بالتخصصات التالية(طبيب مقيم – أخصائي- صيدلي – فني).

رابط وشروط التقديم على وظائف وزارة الداخلية عبر جدارة

على جميع الراغبين في التقديم على وزارة الداخلية للجنسين الدخول على رابط موقع نظام جدارة ولكن بعد قراءة الشروط جيداً واستيفائها وهي على النحو التالي:-