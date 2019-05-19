جدارة | رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية .. 10456 وظيفة شاغرة

بعد النسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل 10456 وظيفة شاغرة بالمؤسسات التعليمية، وحددت الوزارة أن المطلوبين لشغل هذه الوظائف هما المواطنين والمواطنات السعوديات المؤهلين وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها، وخلال المواعيد المعلنة للعام الدراسي المقبل 1440 / 1441 هـ، وبين الأستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن أعداد الوظائف المتاحة للرجال هي 4953 وظيفة للرجال، في مقابل 5503 وظيفة للنساء، مما يشير إلى زيادة الأعداد المطلوبة من النساء على الرجال خلال هذا الإعلان.

شروط التقديم لشغل وظائف التعليم عبر بوابة جدارة

وأشار العصيمي إلى أن كل من يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

أن يكون من حاملي شهادة البكالريوس، وأن يكون قد اجتاز اختبارات الكفايات العام والتخصص.

أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مناسبا للوظيفة.

يجب على الحاصلين على المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية معادلته بالمملكة.

عدم شغل المتقدم لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العليمة.

موعد ورابط التقديم لوظائف وزارة التعليم

وحدد المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية موعد البدء في تقديم الطلبات عبر بوابة جدارة الإلكترونية بدأ من الساعة العاشرة ليوم الأربعاء الموافق 17 رمضان الجاري، الموافق 22 مايو 2019، وسوف يستمر تلقي طلبات التوظيف لمدة أسبوع حيث سينتهي يوم الثلاثاء 23 رمضان الجاري الساعة الرابعة عصرا.

وأكد العصيمي على أن التقديم سيكون من خلال بوابة جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية من هنا.

ويمكن الاطلاع على كافة الشروط والضوابط الخاصة بشغل الوظائف التعليمية عبر الدخول على بوابة جدارة.