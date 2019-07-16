جدارة | رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الإدارية 1440 عبر موقع جدارة

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن وظائف إدارية جديدة 1440، من خلال “جدارة” للتوظيف الحكومي، والوظائف المطروحة للرجال والنساء لذوي التخصصات المناسبة، وأعلنت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل إبتداء من يوم الاحد الموافق 11 ذو القعدة 1440 هـ، وحتي يوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1440، ويبلغ عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها 140 وظيفة منها 76 وظيفة للرجال، و28 وظيفة مخصصة للنساء، من المرتبة الثامنة وحتي المرتبة الثامنة .

وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وظائف المرتبة الرابعة يبلغ عددها 1 وظيفة للرجال فقط .

وظائف المرتبة الخامسة يبلغ عددها 28 وظيفة مخصصة للرجال و 6 وظائف للنساء .

وظائف المرتبة السادسة يبلغ عددها 27 وظيفة للرجال وهدد 16 وظيفة للنساء .

وظائف المرتبة السابعة يبلغ عددها 13 وظيفة للرجال و4 وظائف للنساء .

وظائف المرتبة الثامنة يبلغ عددها 7 وظائف للرجال و عدد 2 وظيفة للنساء .

شروط التقديم لوظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 1440



يشترط في المتقدمين والمتقدمات ان يكونوا خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها وخريجي المعاهد التخصصية .

الحاصلين على درجة الماجستير .

خريجي وخريجات درجة البكالوريوس الجامعية، والدبلومات العليا بعد الحصول على الدرجة الجامعية .

يشترط تقديم معادلات الشهادات من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات من خارج المملكة .

حضور الإختبار المهني للجامعيين من الرجال المتقدمين على وظائف الدرجة السادسة والسابعة .

طرق التقديم على وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 1440



يمكن التقديم في وظائف وزارة الطاقة والصناعة 1440 من خلال جدارة التوظيف عبر هذا الرابط.

الخطوة الاولى هي الدخول على “نظام جدارة” ، والتأكد من صحة البيانات المسجلة .

ثم النقر على التقديم على إعلانات الوظيفة .

تحديد الرغبة من دخول الاعلان من خلال الضغط على المربع الخاص بهذا الطلب.

ثم نقوم بإختيار من بين الوظائف المعلنة الوظيفة المناسبة .

ثم نقوم بحفظ الطلب .

مع العلم أنه سيتم إستبعاد أى طلب غير مطابق في حالة الترشيح .

التقديم على وظائف الرجال عبر هذا الرابط

التقديم على وظائف النساء عبر هذا الرابط

وأعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين في الوظائف المعلنة، وسيتم عن أسماء المرشحين والمرشحات، وستكون الاولوية فى القبول للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية، وسيتم الإعلان عن الترشيح النهائي بعد إتمام المفاضلة والمطابقة بعد إجراء المقابلات الشخصية .