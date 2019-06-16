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جدارة | رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للجنسين بالمرتبة الرابعة إلى الثامنة

كتب أحمد عيسىفي آخر تحديث
جدارة | رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للجنسين بالمرتبة الرابعة إلى الثامنة

كشفت وزارة النقل السعودية؛ عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن طرح 127 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، وذلك لكافة الخريجين والخريجات الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة المحددة من الوزارة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

تفاصيل وظائف وزارة النقل 1440 عبر جدارة

وطرحت الوزارة 23 وظيفة على المرتبة الرابعة للرجال فقط، كما طرحت 31 وظيفة على المرتبة الخامسة للرجال ووظيفة واحدة للنساء، وطرحت الوزارة 15 وظيفة على المرتبة السادسة للرجال و 11 وظيفة للنساء، و39 وظيفة على المرتبة السابعة للرجال و4 وظائف للنساء، بينما المرتبة الثامنة فجاءت 3 وظائف للرجال فقط.

 

م
الوظيفة
المرتبة
الجنس
عدد الوظائف المطروحة في الإعلان
الراتب الأساسي
1
مراقب أمن وسلامة
الرابعة
ذكر
3
4530
2
مساعد سائق معدات ثقيلة
الرابعة
ذكر
1
4530
3
سائق معدات ثقيلة
الرابعة
ذكر
19
4530
4
فني دعم مساعد
الخامسة
ذكر
5
5240
5
مساح
الخامسة
ذكر
11
5240
6
مراقب انشاءات
الخامسة
ذكر
12
5240
7
مراقب طرق
الخامسة
ذكر
3
5240
8
باحث قانوني مساعد
السادسة
ذكر
3
6065
9
محقق قانوني مساعد
السادسة
ذكر
1
6065
10
مفتش إداري مساعد
السادسة
ذكر
3
6065
11
محاسب مساعد
السادسة
ذكر
8
6065
12
مهندس مدني مساعد
السابعة
ذكر
39
7010
13
باحث قانوني
الثامنة
ذكر
3
8010
14
أمين وثائق
الخامسة
أنثى
1
5240
15
مفتش إداري مساعد
السادسة
أنثى
1
6065
16
باحث عمليات موارد بشرية
السادسة
أنثى
1
6065
17
باحث تطوير موارد بشرية مساعد
السادسة
أنثى
2
6065
18
مأمور مشتريات
السادسة
أنثى
1
6065
19
مدقق مناقصات
السادسة
أنثى
3
6065
20
مساعد إداري
السادسة
أنثى
3
6065
21
محلل نظم
السابعة
أنثى
4
7010

وأوضحت وزارة النقل؛ أن الإعلان يستهدف كافة المواطنين خريجين وخريجات المعاهد التخصصية، كما يستهدف الإعلان أيضاً خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستهدف أيضاً خريجين وخريجات درجة البكالوريوس وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية وخريجي الماجستير.

وأوضحت الوزارة، أن الأولوية في الترشيح للوظائف المعلنة للتخصصات الغير تربوية، كما يشترط على المتقدمين الحاصلين على درجاتهم التعليمية من الخارج توفير قرار المعادلة من الوزارة.

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440

وكشفت وزارة النقل السعودية، أن التقديم سوف يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ الساعة 7:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ الساعة 12:00 مساءً، وذلك من خلال منصة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

عن الكاتب

أحمد عيسى

كاتب في مجال الأخبار أعمل في كتابة الأخبار منذ عام 2007 واهتم بالرياضة والأخبار المحلية دائماً باستمرار، حاصل على معهد حاسب آلي وأجيد الكتابة في الشأن الرياضي والأخبار المحلية

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