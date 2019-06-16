جدارة | رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للجنسين بالمرتبة الرابعة إلى الثامنة

كشفت وزارة النقل السعودية؛ عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن طرح 127 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، وذلك لكافة الخريجين والخريجات الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة المحددة من الوزارة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

تفاصيل وظائف وزارة النقل 1440 عبر جدارة

وطرحت الوزارة 23 وظيفة على المرتبة الرابعة للرجال فقط، كما طرحت 31 وظيفة على المرتبة الخامسة للرجال ووظيفة واحدة للنساء، وطرحت الوزارة 15 وظيفة على المرتبة السادسة للرجال و 11 وظيفة للنساء، و39 وظيفة على المرتبة السابعة للرجال و4 وظائف للنساء، بينما المرتبة الثامنة فجاءت 3 وظائف للرجال فقط.

م الوظيفة المرتبة الجنس عدد الوظائف المطروحة في الإعلان الراتب الأساسي 1 مراقب أمن وسلامة الرابعة ذكر 3 4530 2 مساعد سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 1 4530 3 سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 19 4530 4 فني دعم مساعد الخامسة ذكر 5 5240 5 مساح الخامسة ذكر 11 5240 6 مراقب انشاءات الخامسة ذكر 12 5240 7 مراقب طرق الخامسة ذكر 3 5240 8 باحث قانوني مساعد السادسة ذكر 3 6065 9 محقق قانوني مساعد السادسة ذكر 1 6065 10 مفتش إداري مساعد السادسة ذكر 3 6065 11 محاسب مساعد السادسة ذكر 8 6065 12 مهندس مدني مساعد السابعة ذكر 39 7010 13 باحث قانوني الثامنة ذكر 3 8010 14 أمين وثائق الخامسة أنثى 1 5240 15 مفتش إداري مساعد السادسة أنثى 1 6065 16 باحث عمليات موارد بشرية السادسة أنثى 1 6065 17 باحث تطوير موارد بشرية مساعد السادسة أنثى 2 6065 18 مأمور مشتريات السادسة أنثى 1 6065 19 مدقق مناقصات السادسة أنثى 3 6065 20 مساعد إداري السادسة أنثى 3 6065 21 محلل نظم السابعة أنثى 4 7010

وأوضحت وزارة النقل؛ أن الإعلان يستهدف كافة المواطنين خريجين وخريجات المعاهد التخصصية، كما يستهدف الإعلان أيضاً خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستهدف أيضاً خريجين وخريجات درجة البكالوريوس وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية وخريجي الماجستير.

وأوضحت الوزارة، أن الأولوية في الترشيح للوظائف المعلنة للتخصصات الغير تربوية، كما يشترط على المتقدمين الحاصلين على درجاتهم التعليمية من الخارج توفير قرار المعادلة من الوزارة.

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440

وكشفت وزارة النقل السعودية، أن التقديم سوف يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ الساعة 7:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ الساعة 12:00 مساءً، وذلك من خلال منصة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، عبر الرابط التالي: اضغط هنا