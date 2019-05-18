جدارة .. رابط وطريقة التسجيل في التوظيف الإداري لعام 1440

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موقع جدارة وطريقة التسجيل به للحصول على وظيفة إدارية بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية السعودية عن حاجاتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية لعام للمواطنين السعوديين بسلم رواتب الموظفين العاملين بالجهات الحكومية للعام 1440 هـ، وبينت وزارة الخدمة المدنية أن التقديم يجب أن يكون من خلال البوابة الإلكترونية جدارة، المسئول عن تعيين المواطنين السعوديين وتوظيفهم بالوظائف ألإدارية التي تعلن عنها الوزارة، وفيما يلي سنقوم بشرح طريقة التسجيل عبر بوابة جدارة، وكذلك سنقدم لك عزيز القارئ رابط الدخول للبوابة للتسجيل.

طريقة التسجيل في بوابة جدارة

يوجد عدة طرق للتسجيل من خلال بوابة جدارة للتوظيف وسنستعرض طريقة التسجيل للمرة الأولى، وطريقة التسجيل للمرة الثانية.

في حالة التسجيل للمرة الأولى

وفي هذه الحالة الخاصة بالمواطنين الذيم لم يسبق لهم الدخول والتسجيل عبر بوابة جدارة للتوظيف يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

ثم تقوم بكتابة تاريخ ميلادك طبقا للنموذج المعد لذلك.

ثم تختار النوع أو الجنس.

بعدها يتم إدخال رمز التحقيق الذي ستعرضه لك البوابة.

وأخيرا الدخول للبوابة.

في حالة التقديم للمرة الثانية

أما في حالة أن تكون قد سبق لك الدخول والتقديم من قبل عبر بوابة جدارة للتوظيف فيتم اتباع الخطوات التالية:

إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

كتابة رقم السر .

اختيار النوع أو الجنس.

كتابة رمز التحقيق المعروض بالبوابة.

وأخيرا الدخول

رابط الدخول لبوابة التوظيف السعودي جدارة

وأخيرا نقدم لك عزيزي القارئ رابط الدخول من خلال الموقع التالي eservices.mcs.gov.sa مع أطيب التنميات بالتوفيق للجميع.