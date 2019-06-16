جدارة للتوظيف | وظائف وزارة الصحة ورابط وطريقة حجز موعد المطابقة لمرشحي الوظائف التعليمية

جدارة للتوظيف مقال نقدم لكم من خلاله الوظائف المعلن عنها على نظام جدارة، ونتائج تقديم الوظائف التعليمية، وآخر المستجدات في هذا الشأن، إذ تم الإعلان عن موعد حجز مطابقة المرشحين والمرشحات في الوظائف التعليمية، وقد ظهرت اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 الخميس الماضي، ومن المقرر أن يتوجهوا إلى مقر المطابقة بدءًا من الأحد، ويمكنك من خلال مقالنا حجز موعد مطابقة بأحد مقرات الخدمة المدنية، كما يمكنك التعرف على معايير المفاضلة على جدارة، فتابع معنا السطور التالية.

رابط جدارة للتوظيف

رابط جدارة للتوظيف هو ما يحتاجه الكثير من السعوديين الذين يرغبون في التقديم على وظائف جدارة، والتي تقوم وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عنها، وسنوضح من خلال مقالنا جميع الأمور المتعلقة بنظام جدارة، مثل كيف اعرف نقاطي في جدارة، واختبارات التخصص التي تجريها قياس، والمراحل التي يمر بها المرشحين لوظائف جدارة، بدءًا من التسجيل في جدارة وحتى الترشيح للوظيفة وإجراء المقابلة ومن ثم التعيين.

حجز المطابقة لمرشحي الوظائف التعليمية 1441

يمكن للمرشحين والمرشحات بالوظائف التعليمية حجز موعد المطابقة، وذلك من خلال الرابط السابق، ويمكنكم متابعة المقال لمعرفة المستندات المطلوبة والمراحل التي يمر بها المتقدم بدءًا من الترشيح حتى التعيين بإذن الله.

تهنئ #وزارة_التعليم المرشحين والمرشحات على #الوظائف_التعليمية وتيسيراً لهم تتيح حجز موعد المطابقة في أحد فروع #وزارة_الخدمة_المدنية عبر صفحة حجز المواعيد متمنين للجميع التوفيق.https://t.co/RgSz7Zm2fI pic.twitter.com/jkoFh8wZet — وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) June 14, 2019

وظائف وزراة الصحة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حاجتها لـ 512 طبيب أٍسنان مقيم، سواء من الرجال أو النساء، ويبدأ التقديم من 16 يونيو القادم وحتى يوم 21 يونيو، وعلى حملة المؤهلات المطلوبة أن يسارعوا بالتقديم في وظائف وزارة الصحة.

طريقة التقديم في وظائف جدارة

عند اتباعك لطريقة التقديم في جدارة يجب أولًا أن تكون مسجلًا على جدارة، أما إن كنت غير مسجلًا، فقد تحتاج إلى طريقة التسجيل في جدارة، وإليك طريقة التقديم في وظائف الخدمة المدنية من خلال جدارة.

الدخول إلى رابط التقديم على وظائف جدارة. إدخال رقم الهوية. إدخال كلمة المرور. إدخال رمز التحقق.

اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

تبدأ الأسبوع القادم عمليات المطابقة، لجميع الذين تقدموا للوظائف التعليمية، وما أثار التساؤل على صفحات تويتر هو تغير ارقام عدد الوظائف التعليمية المطلوبة من 10456 لتصبح وفق آخر إعلان 10326، فهل يعني ذلك أن عدد المتقدمين للوظائف كان أقل من رقم الوظائف المطلوب، هذا ما سنعرفه خلال الساعات القادمة.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية “ذكور”

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية “إناث”

مطابقة جدارة للوظائف التعليمية

جميع المتقدمين قد دخلوا مرحلة المطابقة.

موعد مطابقة جدارة للوظائف التعليمية: من الأحد 13/10/1440 إلى الأربعاء 16/10/1440.

مكان المطابقة وزارة الخدمة المدنية.

المستندات المطلوبة هي:

أصل الهوية الوطنية: أو سجل الأسرة التي أضيفت به المتقدمة. معادلة الشهادات: للحاصلين على شهادات من الخارج. وثيقة الدبلوم التربوي: للحاصلين على الدبلوم التربوي. وثيقة دبلوم التربية الخاصة: للحاصلين على دبلوم التربية الخاصة. وثيقة التخرج الأصلية: بها التقدير العام – المعدل التراكمي – تاريخ التخرج – كشف الدرجات. شهادة التدريب: وذلك للتخصصات التي يستلزم شغلها تدريب ميداني.

ويجب عليك ملاحظة أن الدعوة للمطابقة لا تعني ترشيحًا نهائيًا، وفي حالة عدم حضورك للمطابقة، سوف يعتبر ذلك عدولًا عن رغبت في التقدم للوظيفة، ويمكنك بعد ذلك متابعة المستجدات على وزارة التربية والتعليم تويتر.

المراحل التي يمر بها المرشحات للوظائف التعليمية

يمر المتقدمون إلى الوظائف التعليمية، وكذلك جميع وظائف جدارة بعدة مراحل بدءًا من التقديم وحتى التعيين، نوضحها لكم على النحو التالي:

التقديم في جدارة يتم من خلال الرابط السالف ذكره بالمقال وبالطريقة الموضحة، وبعد الضغط على حفظ، عليك طباعة الصفحة التي ستظهر لك. المطابقة وهي المرحلة التي يتم فيها مطابقة بيانات المتقدمين الذين قاموا بإدخالها إلى نظام جدارة. المفاضلة ويتم فيها احتساب نقاط كل مرشح من المرشحين لاختيار الأفضل منهم إعلان الترشيح النهائي وفيها تقوم وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية، وهنا ينتهي دور وزارة الخدمة المدنية. المقابلة الشخصية عند ذهابك للمقابلة الشخصية يجب أن يكون معك أصل الوثائق التي أدخلتها إلى نظام جدارة، ويمكنك الاستعانة شرح نظام المقابلات حتى يمكنك اجتياز جميع المراحل القادمة للوصول إلى التعيين بإذن الله. الكشف الطبي ويكون في مستشفى حكومي معتمد بمنطقة الراغب في التعيين أو بمنطقة المقابلة.

الاستعلام عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية

بعد انتهاء المراحل السالف ذكرها، سوف يتم تحديد أسماء الترشيح النهائي لأسماء المرشحات للوظائف التعليمية، حينها يمكنك الضغط على الرابط السابق للحصول على أسماء المرشحات لوظائف وزارة التربية والتعليم.

طريقة الاستعلام عن اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

الضغط على Ctrl + f.

كتابة الاسم مع مراعاة الهمزات وكتابته بدقة حتى يسهل عليك الوصول إلى اسمك ضمن مرشحات الوظائف التعليمية 1441.

المفاضلة في جدارة كيف احسب نقاطى على جدارة

بعد انتهاء مرحلة المطابقة تبدأ مرحلة المفاضلة، والتي يتم بعدها الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين للوظائف التعليمية، ويمكنك حساب النقاط على جدارة من خلال المعادلات الموضحة بالشكل التالي:

مجموع عناصر درجات المفاضلة 100 درجة:

40 معدل تراكمي+ 40 كفايات + 20 أقدمية

وللمزيد عن المفاضلة في جدارة يمكنك الإطلاع على دليل احتساب نقاط التعيين.

قدمنا لكم كل ما يهمكم عن رابط جدارة للوظائف على موقع كلمة، وعند وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتنا وسنجيب عليكم في أقرب فرصة بإذن الله.