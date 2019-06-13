جدارة : نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية ١٤٤١ أسماء المرشحين والمرشحات وزارة الخدمة المدنية

أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية، أن الإعلان عن نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية 1441 أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440 سيكون اليوم الخميس الموافق 10 شوال هجرياً والموافق 13 يونيو 2019 ميلادياً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المطابقة والمفاضلة لفرز والتحقق من أسماء المرشحين للوظائف التعليمية للرجال والنساء، وقال أنه سيتم تخصيص رابط نظام جدارة الإلكترونية للاستعلام عن نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية 1440.

وتم الإعلان عن توافر عدد من الوظائف التعليمية لدى وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية يوم 15 من شهر رمضان الماضي الموافق 19 من شهر مايو الماضي 2019، حيث جاء في إعلان وزارة الخدمة أنه متوفر 10456 وظيفة تعليمية للرجال والنساء وتم فتح التقديم عليها وفقاً لشروط وتعليمات.

نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية 1441

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي قد أوضح خلال تغريده على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية ١٤٤١ سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس، وسيتم إعلان نتائج جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440 يوم 10 شوال 1440 هجري.

واستهدفت وزارة الخدمة المدنية خلال الإعلان عن تلك الوظائف بعض الفئات وهي كالتالي:

حملة البكالوريوس التربوي بالانتظام من الجامعات أو الكليات المعتمدة وغير التربويين الحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية – حملة البكالوريوس غير التربوي بالانتظام من الجامعات أو الكليات المعتمدة – حملة البكالوريوس بالانتساب أو التعليم المدمج أو التعليم عن بعد أو الانتظام الجزئي مع دبلوم تربوي بالانتظام الكلي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

رابط نتائج جدارة: أسماء المرشحين للوظائف التعليمية ١٤٤١

من خلال الرابط المرفق سيتمكن الجميع الإطلاع على نتائج جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية ١٤٤١ بعد ظهر اليوم الخميس من خلال الرابط التالي، كما سنتابع معكم المزيد من الأخبار بخصوص كشف النقاط.