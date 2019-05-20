جدارة وظائف إدارية 1440 تقديم وزارة الحج والعمرة رجال ونساء تعرف على التفاصيل

رابط جدارة وظائف إدارية 1440 يستقبل تقديم وزارة الحج والعمرة للوظائف الإدارية بعدد 49 وظيفية للرجال والنساء، تم شرح طريقة التقديم عليها من خلال جدارة الخدمة المدنية، وحول شروط وألية التقديم عبر jadaraa سندرج لكم تلك البيانات، والمتعلقة بكيفية التسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة للجنسين، وأماكن العمل والفئات المستهدفة بالتوظيف، والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات الجامعية من السعوديين والسعوديات، وكل ذلك يمكن التعرف عليه بعد تسجيل دخول جدارة من حساب المستخدم.

بوابة جدارة الخدمة المدنية تستقبل العديد من طلبات التوظيف خلال هذه الآونة من العام، فبعد فتح تقدم جدارة لوظائف وزارة العدل، تم الإعلان مؤخرا عن بدء التقديم على الوظائف الإدارية المتاحة أو الشاغرة لدى ووزارة الحد والعمرة، وهذا بخلاف غيرها من الوظائف التعليمية والصحية المنتظر فتح التقديم عليهم وفق ما سيصدر من إعلانات وظيفية، تتم بين بعض الوزارات ووزارة الخدمة المدنية، بما لا يتعارض مع قرارات تمكين بعض الهيئات والوزارات من شغل وظائفها، ومن خلال رابط جدارة وظائف إدارية 1440 يمكن التعرف على تفاصيل التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة للرجال والنساء.

تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة الإدارية 1440

دعت وزارة الحج والعمرة السعوديين والسعوديات من الحاصلين على المؤهلات العلمية والمناسبة، لتسجيل طلبات شغل عدد 49 وظيفية إدارية على سلم الموظفين العام، من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة التاسعة، عبر بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني من موقع وزارة الخدمة المدنية، على أن يكون العمل في مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة، وسيكون بداية تقديم جدارة وظائف إدارية 1440 لوظائف الحج والعمرة من يوم الإثنين 22 رمضان وحتى الأربعاء 24 رمضان 1440 حيث تغلق بوابة التوظيف الإلكتروني في تمام الساعة 12 مساءً.

وظائف وزارة الحج والعمرة

الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة للخريجين والخريجات يمكن التعرف على مسمياتها

تقديم جدارة وظائف إدارية 1440

رابط تقديم بوابة التوظيف جدارة الإلكتروني عبر موقع وزارة الخدمة المدنية، سيتقبل طلبات التوظيف إلكترونياً على مدار 24 ساعة، من توقيت فتح بوابة التوظيف عبر رابط جدارة وظائف إدارية ومنه يمكن التعرف على شروط القبول والتسجيل.