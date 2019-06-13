جدارة 1440 .. الاستعلام عن أسماء المرشحات عبر وزارة الخدمة المدنية

يبحث الكثير من المعلمات عن رابط جدارة للاستعلام عن أسماء المرشحات 1440، حيث تقدم أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات لشغل وظيفة معلم فصل بجميع مدارس المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ مسابقة جدارة مرة واحد كل عام، سنتابع معكم في هذا المقال عن موعد ظهور أسماء المرشحات 1440 عبر موقع جدارة.

جدارة 1440

موقع جدارة هي منصة توظيف إلكتروني في المملكة العربية السعودية وتابعة لوزارة الخدمة المدنية، تختص المنصة في استقبال طلبات التوظيف من المواطنين السعوديين للعمل في الجهات الحكومية السعودية بما يتناسب مع طبيعة المؤهل، حيث تتضمن أستمارة التقديم علي بيانات يجب علي المُتقدم تدوينها بداخل الاستمارة الإلكترونية ومنها ( البيانات الشخصية – المؤهلات – الخبرات التعليمية – إرفاق الأوراق المطلوبة إلكترونياً )، جدير بالذكر أنه تقدم حوالي 1.143.500 مستخدم منذ عام 2017.

أسماء جدارة المرشحات 1440

تعتمد أليه جدارة في اختيار المرشحين بنظام العرض والطلب، حيث هناك ثلاث حالات تؤكد التوظيف المباشر في جدارة سنوضحها لكم في نقاط بسيطة :

إذا كان عدد المتقدمين من الذكور والإناث أكثر من الوظائف المعلنة

المفاضلة في الوظائف التي عددها أقل من المتقدمين

المسابقات الوظيفية التي تستلزم قياس في القدرات والمعارف والمهارات التي تُكتسب من خلال الخبرات العملية وكذلك الدرجات العلمية والشهادات التنموية.

خطوات استخدام نظام جدارة

التسجيل في الخدمة بإنشاء حساب خاص بالمتقدم

إدخال بيانات السيرة الذاتية الخاصة بالمستخدم

إدخال بيانات المؤهلات العلمية مع رفع الشهادات الدالة

الإطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها

الإطلاع على نتائج الترشيح

رابط تسجيل دخول نظام جدارة للاستعلام عن أسماء المرشحات 1440

وظائف نظام جدارة

يختص نظام جدارة باستقبال طلبات وظائف الجهات الحكومية وتشمل :