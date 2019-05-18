جدارة الرابط الرسمي للحصول على وظيفة إدارية وطريقة التسجيل والتقديم في موقع جدارة eservices.mcs.gov.sa بالخطوات

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن توفر عدد كبير من الوظائف الإدارية في المملكة، وأكدت أنه على من يرغب بالتقدم للوظائف الإدارية يتم ذلك من خلال رابط موقع جدارة eservices.mcs.gov.sa، بالتسجيل في موقع جدارة يمكن لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة التقدم للوظائف الإدارية التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية في المملكة، وفيما يلي خطوات التسجيل في موقع جدارة للتقديم للوظائف الحكومية والإدارية، وكذلك رابط موقع جدارة وطريقة التقديم لأول مرة، وطريقة التقديم للوظائف للأفراد الذين سجلوا في جدارة مسبقاً.

جدارة 1440 هـ

نشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية بياناً أعلنت خلاله عن توفر عدد هائل من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد كبير من المؤهلات الدراسية، لذلك يمكن لحملة المؤهلات المختلفة التسجيل عبر رابط موقع جدارة الآن للتقديم والحصول على وظيفة إدارية لتناسب المؤهل.

جدارة هو موقع رسمي أتاحته وزارة الخدمة المدنية للتسهيل على المواطنين السعوديين وحملة المؤهلات البحث عن وظائف حكومية وإدارية، كما يهدف الموقع توفير الوقت والجهد للبحث عن الوظائف، وكذلك توفير المؤهلات المناسبة لفرص العمل الشاغرة للمؤهلات المختلفة.

التسجيل في جدارة

للراغبين في التقديم للوظائف الإدارية التسجيل في موقع جدارة أكبر منصة توظيف في المملكة العربية السعودية، يتم ذلك باتباع الخطوات التالية، لمن لم يقوموا بالتسجيل في جدارة مسبقاً.

الدخول على رابط موقع جدارة 1440 هـ eservices.mcs.gov.sa تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الجنس، رقم التحقق). الضغط على دخول ليتم التسجيل في موقع جدارة للتقدم للوظائف الإدارية.

التقديم في وظائف جدارة 1440

للمواطنين الذين قاموا بالتقديم لوظائف جدارة مسبقاً ولم يحالفهم الخظ في الحصزل على وظيفة، يمكنهم تسجيل الدخول في موقع جدارة الرابط الرسمي الموضح أعلاه، ثم إدخال رقم الهوية وكلمة السر، وإدخال رمز التحقق ثم الدخول للتقديم فوراً في وظائف جدارة المتاحة.