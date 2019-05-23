جدارة تقديم وظائف وزارة الحج والوظائف التعليمية والإدارية 1440 عبر بوابة توظيف الخدمة المدنية

نظام جدارة تقديم الوظائف التعليمية 1441 و وظائف وزارة الحج والعمرة الإدارية والمعلن عنها عبر بوابة التوظيف الإلكتروني، هذا بجانب وظائف وزارة الخدمة المدنية الإدارية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث شهدت بوابة جدارة استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية بعدة قطاعات حكومية، ليتم الترشيح وفق ألية احتساب نقاط المفاضلة في جدارة بين المرشحين، وهذا بخلاف الوظائف التي تعلن عنها القطاعات و المؤسسات الحكومية المكننة من شغل وظائفها عبر بوابتها للتوظيف.

منصة التوظيف الإلكتروني جدارة الخدمة المدنية لا زالت تستقبل طلبات التوظيف في بعض القطاعات الحكومية، والتي تعلن عن التسجيل في مسابقاتها الوظيفية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبالتالي يكون تسجيل دخول المستخدم أو الباحث عن العمل، على بوابة جدارة من الأمور الضرورية للتمكن من الإطلاع على شروط التوظيف وتحديث البيانات وتصحيح ما بها من أخطاء، بما يستجد من بيانات كي يكون على مقدرة بالتسجيل والحصول على الأفضلية في المفاضلة حال اكتسابه دورات أو شهادات جديدة، وعبر رابط جدارة تقديم جديد، سيتم فتح رابط تقديم جدارة وظائف إدارية وزارة الحج والعمرة، وكذلك التقديم على الوظائف التعليمية 1441 الجديدة بعدد 10456 وظيفية تعليمية وما يستجد.

جدارة تقديم 1441

تسجيل دخول منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، من خلال التوجه إلى موقع وزارة الخدمة المدنية، ثم اختيار رابط جدارة تسجيل الدخول، وإذا كان المستخدم يسجل لأول مرة يتوجه إلى رابط جدارة تقديم جديد أو تسجيل جديد، وفي حالة كان له حساب وفقد بيانات الدخول، فيتم الدخول على رابط جدارة نسيت كلمة السر لاسترجاع البيانات برقم الهوية الوطنية وعن طريق رقم الجوال المسجل على حساب المستخدم.

تقديم جدارة وظائف وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توافر عدد من الوظائف الإدارية بعدد 49 وظيفية للرجال والنساء خلال الفترة من 22 وحتى 24 رمضان 1440 عبر منصة جدارة الخدمة المدنية.

تسجيل جدارة الوظائف التعليمية 1441

وزارة التعليم أعلنت عن توافر 10456 وظيفية تعليمية، سيتم التقديم عليها من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني خلال الفترة من 17 وحتى 23 رمضان 1440 للجنسين.