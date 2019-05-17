جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 وتتويج النصر باللقب

تُوج النصر السعودي بطلاً لدوري المحترفين السعودي بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصل على كاس الأمير محمد بن سلمان بعدما فاز فى مباراته مع الباطن بنتيجة 2/ 1 لينهى مشوار الدوري السعودي برصيد 70 نقطة متفوقاً على الهلال بنقطة وحادة حيث حل الهلال ثانياً برصيد 69 نقطة بعدما فاز على الشباب، ونستعرض فى التقرير التالي نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وجدول ترتيب الدوري السعودي.

انتهت مباريات الأسبوع 30 والأخير من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الأهلي على الاتفاق 5/ صفر، والرائد على الفتح 4 / صفر، والفيحاء على الوحدة 5 / 2، والهلال على الشباب 3 / 2 ، والنصر على الباطن 2 / 1، وتعادل القادسية مع الحزم 2 / 2، وفوز التعاون على الفيصلي 2 / 1، وفوز أحد على الاتحاد 1/ صفر.

وبهذه النتائج تُوج النصر بطلاً للدوري السعودي للمحترفين، كما تأهل كل من النصر، والتعاون، والهلال مباشرة لبطولة دوري أبطال آسيا ويخوض فريق الأهلي ملحق للمشاركة فى البطولة، كما هبطت أندية القادسية، والباطن، وأحد رسمياً لدوري القسم الثاني، ويخوض فريق الحزم ملحق للهبوط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

تصدر النصر قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” برصيد 70 نقطة، يليه فى المركز الثاني الهلال برصيد 69 نقطة، ثم التعاون الثالث 56 نقطة، يليه الأهلي الرابع 55 نقطة، ثم الشباب الخامس 54 نقطة، يليه الفيصلي السادس 43 نقطة، ثم الوحدة السابع 42 نقطة، يليه الرائد الثامن 38 نقطة.

واحتل فريق الفتح المركز التاسع 35 نقطة، يليه الاتحاد العاشر 34 نقطة، ثم الاتفاق الحادي عشر 33 نقطة، يليه الفيحاء الثاني عشر 32 نقطة، ثم الحزم الثالث عشر 31 نقطة، يليه القادسية الرابع عشر 28 نقطة، ثم الباطن الخامس عشر 25 نقطة، وأخيراً أحد السادس عشر برصيد 21 نقطة.