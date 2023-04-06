جدول حركة النقل الخارجي 1444.. تعرف على رابط التقديم وموعد ظهور النتائج 2023

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة التعليم عن جدول مواعيد حركة النقل الخارجي للعام الحالي 1444 هجريًا الموافق ميلاديًا 2023، حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية وقد أعلنت الوزارة أنها سوف تتم طبقًا للقواعد التنظيمية لإجراءات النقل، الإعلان عن مواعيد الحركة لاقى سرورًا لدى الجميع من راغبي النقل، حيث تهدف الوزارة من هذا البرنامج إلى تحقيق بيئة مناسبة للكوادر التعليمية.

جدول مواعيد حركة النقل الخارجي 1444

  1. يبدأ التقديم لحركة النقل الخارجي على موقع نور من يوم الأحد 18 رمضان 1444 حتى يوم الخميس 7 شوال 1444.
  2. بخصوص موعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي 2023 لهذا العام سوف تكون يوم الخميس 28 شوال 1444.
  3. الاعتراض على نتائج النقل خلال الفترة من 1 حتى 5 ذي القعدة 1444.
  4. اعتماد النتائج رسميًا يوم الأحد 8 ذي القعدة 1444.

رابط التسجيل في حركة النقل الخارجي 1444

وبهذا تكون وزارة التعليم قد وفرت الوقت المناسب لكل الراغبين في النقل من تسجيل رغباتهم للنقل إلى المدينة التي يرغبون في العمل بها، التقديم سوف يكون بالطبع عبر حساب المعلم في موقع نور الإلكتروني، رابط التسجيل في حركة النقل الخارجي 1444 هو:
موقع نور
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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