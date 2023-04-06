جدول حركة النقل الخارجي 1444.. تعرف على رابط التقديم وموعد ظهور النتائج 2023

أعلنت وزارة التعليم عن جدول مواعيد حركة النقل الخارجي للعام الحالي 1444 هجريًا الموافق ميلاديًا 2023، حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية وقد أعلنت الوزارة أنها سوف تتم طبقًا للقواعد التنظيمية لإجراءات النقل، الإعلان عن مواعيد الحركة لاقى سرورًا لدى الجميع من راغبي النقل، حيث تهدف الوزارة من هذا البرنامج إلى تحقيق بيئة مناسبة للكوادر التعليمية.

جدول مواعيد حركة النقل الخارجي 1444

يبدأ التقديم لحركة النقل الخارجي على موقع نور من يوم الأحد 18 رمضان 1444 حتى يوم الخميس 7 شوال 1444. بخصوص موعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي 2023 لهذا العام سوف تكون يوم الخميس 28 شوال 1444. الاعتراض على نتائج النقل خلال الفترة من 1 حتى 5 ذي القعدة 1444. اعتماد النتائج رسميًا يوم الأحد 8 ذي القعدة 1444.

رابط التسجيل في حركة النقل الخارجي 1444

وبهذا تكون وزارة التعليم قد وفرت الوقت المناسب لكل الراغبين في النقل من تسجيل رغباتهم للنقل إلى المدينة التي يرغبون في العمل بها، التقديم سوف يكون بالطبع عبر حساب المعلم في موقع نور الإلكتروني، رابط التسجيل في حركة النقل الخارجي 1444 هو:

موقع نور

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.