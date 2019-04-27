المرور تنشر جدول كامل مخالفات السرعة على كافة طرق المملكة .. تعرف غرامات تجاوز السرعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” في تغريدة لها تضمنت جدول كامل مخالفات السرعة على كافة طرق المملكة، وما يترتب على ارتكاب تلك المخالفات المتمثلة بتجاوز السرعات المقررة وفق قانون المرور، من غرامات مالية نثفرض على السائق للمركبة.

جدول كامل مخالفات السرعة على كافة طرق المملكة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه وفقًا لجدول المخالفات المنشور على حسابها بموقع تويتر تصل الغرامات في حال تجاوز السرعات المقررة إلى 2000 ريال في بعض الحالات، وفيما يلي الجدول الكامل لمخالفات السرعة على طرق المملكة، والغرامات المالية لكل منها:

جدول المخالفات ، السرعة المحددة من 120كلم / ساعة فأقل :

مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الحد الادنى للغرامة قيمة الحد الأعلى للغرامة التجاوز باكثر من 10كلم/ساعة إلى 20 كلم/ساعة 150 ريال 300 ريال التجاوز باكثر من 20كلم/ساعة إلى 30 كلم/ساعة 300 ريال 500 ريال التجاوز باكثر من 30كلم/ساعة إلى 40 كلم/ساعة 800 ريال 1000 ريال التجاوز باكثر من 40كلم/ساعة إلى 50 كلم/ساعة 1200 ريال 1500 ريال التجاوز بأكثر من 50 كلم/ساعة 1500 ريال 2000 ريال

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