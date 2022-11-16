جدول مواعيد صلاة الاستسقاء في السعودية غدًا الخميس 1444/4/23

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة الاستسقاء السعودية 1444 الرياض وجدة ومكة والمدينة موعد صلاة الاستسقاء السعودية 1444 الرياض وجدة ومكة والمدينة

دعا جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كل مدن المملكة يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صلاة الاستسقاء غدًا الخميس 23 ربيع الآخر 1444 ووقت الصلاة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وينبع وبريدة وأبها وحائل وجازان والأحساء وحفر الباطن وتبوك والطائف وغيرها من المدن السعودية، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وتُصلى ركعتين مثل صلاة العيد ولها خطبة.

موعد صلاة الاستسقاء في السعودية غدًا الخميس 1444/4/23

  1. وقت صلاة الاستسقاء في الرياض العاصمة السعودية غدا الخميس 23 ربيع الثاني 1444 عند الساعة 6.25 صباحًا.
  2. موعد صلاة الاستسقاء الدمام 6.13 صباحًا.
  3. صلاة الاستسقاء المدينة المنورة 6.51.
  4. مكة 6.47.
  5. بريدة 6.39 صباحا.
  6. الأحساء 6.15 صباحا.
  7. الطائف 6.45 صباح الخميس.
  8. حفر الباطن 6.34 صباحًا.
  9. ينبع 6.59 صباحا.
  10. سكاكا الساعة 7 صباحا.
  11. وقت صلاة الاستسقاء في جدة 6.50 صباح الخميس.
  12. أبها 6.32.
  13. تبوك 7.12 صباحا.
  14. جازان 6.49 صباحا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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