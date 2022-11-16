جدول مواعيد صلاة الاستسقاء في السعودية غدًا الخميس 1444/4/23
دعا جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كل مدن المملكة يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صلاة الاستسقاء غدًا الخميس 23 ربيع الآخر 1444 ووقت الصلاة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وينبع وبريدة وأبها وحائل وجازان والأحساء وحفر الباطن وتبوك والطائف وغيرها من المدن السعودية، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وتُصلى ركعتين مثل صلاة العيد ولها خطبة.
موعد صلاة الاستسقاء في السعودية غدًا الخميس 1444/4/23
- وقت صلاة الاستسقاء في الرياض العاصمة السعودية غدا الخميس 23 ربيع الثاني 1444 عند الساعة 6.25 صباحًا.
- موعد صلاة الاستسقاء الدمام 6.13 صباحًا.
- صلاة الاستسقاء المدينة المنورة 6.51.
- مكة 6.47.
- بريدة 6.39 صباحا.
- الأحساء 6.15 صباحا.
- الطائف 6.45 صباح الخميس.
- حفر الباطن 6.34 صباحًا.
- ينبع 6.59 صباحا.
- سكاكا الساعة 7 صباحا.
- وقت صلاة الاستسقاء في جدة 6.50 صباح الخميس.
- أبها 6.32.
- تبوك 7.12 صباحا.
- جازان 6.49 صباحا.