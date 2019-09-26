Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار السعودية

(بالأسماء) جدول مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة كما أعلنته وزارة الصحة السعودية

بواسطة أشرف الطنطاوي 0
جدول مقابلات وظائف الصحة العامة المرشحين لوظائف الصحة العامة

قامت وزارة الصحة السعودية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الصحة العامة والتثقيف الصحي، وتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية لكل مترشح في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، على أن يتم مطابقة أصول الأوراق للمترشحين لشغر وظائف الصحة العامة والتثقيف الصحي والوبائيات.



ونوهت وزارة الصحة بضرورة إحضار أصول الأوراق لكل المترشحين لتتم مطابقتها مع الأوراق المقدمة، كما نبهت على المترشحين من ضرورة التأكد من اليوم والساعة المحددة لأسم المترشح كما هو وارد بكشوف المترشحين.

مواعيد مقابلات يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر



الأسماء الواردة بالجداول التالية هي أسماء المٌرشحين لوظائف الصحة العامة والمقرر إقامة المقابلات الخاصة بهم يوم الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر، وسوف تكون مواعيد حضورهم بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساءاً.

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
سعد سعود فالح اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق70.12
ريان محمد سيف السلميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق69.51
نايف سليم سليم اليحيويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق69.5
يزيد جمال زكريا حافظصحة عامة – رجالمرشح – مطابق68.8
ياسر طاهر بن صالح الحسنصحة عامة – رجالمرشح – مطابق68.72
علي جمعان بن خيشان الثعلبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.62
سعد خلف الله عطيف الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.62
عمر مستور رديد اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.42
مشاري عوض بن شلاق الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.18
محمد عطيه محمد الرحمانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.97
ابراهيم محمد حسن البركاتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.92
عبدالعزيز خالد بن عمر العميرصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.44
مقرن علي خلوفه الحارثيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.27
جعفر بن محمد بن جاسم الحدادصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.06
صالح سعد بن صالح الدحيحىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق65.92
عبدالهادي حسين حاسن الفهميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق65.67
احمد يوسف عوض الرحيلىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق65.5
محمد احمد عثمان نسيبصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.98
فواز رزق الله عطيه اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.8
سالم معيض بن علي لسلومصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.78
محمد عبدالرحمن بن محمد الدويغريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.74
محمد سعيد بن عبدالله الفرحانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.66
سالم خليفه بن هذال الدوسرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.66
خالد دخيل الله سعيد العصيميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.44
حسن عبدالفتاح بن حسن الرمضانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.38

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 صباحاً



الإسمالتخصصالحالةإجمالي
وفاء بخيت مسفر الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق71.47
روان سعد ابن عبدالله الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.82
شهد هذلول راشد بن عصيلصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.62
تهاني علي بن سعد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.6
بشرى عطيه بسيس الثعلبيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.52
زهراء علي بن حسن آل اخضيرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.52
وعد مسفر سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.32
دلال شارع بن مشعل البقمىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.02
شهد عثمان بن ابراهيم القاشيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69
وعد محمد ابن صالح الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.87
اريج سعيد خميس الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.72
الهنوف محمد صالح البنيانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.66
مها احمد سراج السبعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.47
أمل مطر هلال الجحدليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.47
نوره عبدالله بن سليمان السلامهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.2
زهراء أحمد عبدالله الكبيبيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.18
تهاني علي بن مبارك القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.18
مروه بنت احمد بن حسين العبادصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68
مريم عطيه ابن صالح الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق67.7
جواهر سعيد ابن ناصر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق67.64
موده عبدالقادر خضر عصرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق67.26
ساره يوسف علي الدعيجيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.82
فاتن علي ناصر القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.8
احلام اسعد قاسم الفيفيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.78
شهره عطيه علي المالكيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.78

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 12:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
نواف مساعد عاقص الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.3
هاني محمد بن عوض الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.27
عبدالعزيز حسن بن سعيد الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.26
حسن شريده بن صالح العيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.85
محمد صالح عمر خشيمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.74
عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله الملحمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.72
مبارك ناصر سعيد الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.62
مشاري صالح محمد القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.48
عبدالله مانع بن سالم حيدرصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.44
عبدالمجيد حسن محمد البركاتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.42
سليمان عبدالله بن سليمان البديرصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.14
عبدالمجيد خلف غطيش الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.07
فواز عبدالكريم بحلص الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.05
عبدالمجيد محمد عمر السبعىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.05
عبدالعزيز عقيل جبير اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.9
احمد حسن بن جاسم آل خميريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.44
مازن لفاى عيسى المزينيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.37
فايز بن علي بن عثمان الثبيتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.16
فيصل عبدالعزيز عبدالهادي المطيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.1
فهد عبدالله احمد البركاتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62
مازن علي مشني عسيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62
ياسر عبدالله بن محمدعلي الانديجانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.97
محمد عبدالعزيز سلطان الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.44
عبدالله عبدالعزيز بن علي النعيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.32
مجتبى فوزي بن سلمان آل جاسمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.26

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 2:30 صباحاً حتى الساعة 4:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
العنود ناصر ابن زامل الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66
فرح سعيد محمد الفوازصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66
فاطمه عايض عبدالله القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.98
سميه موسى محمد عوضهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.8
بشائر ناصر حمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.78
بشائر صالح عزيز القرنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.76
جميله خميس بن رديد اليزيديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.67
فاطمه عبدالله ابن سالم الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.52
مها محمد علي الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.84
شروق محمد عبدالله الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.82
امل عبدالمعين عنيت الله المطيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.74
أمل محمد بن علي السبعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.52
روان سعيد محسن الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.3
أفنان عبدالله بن عوض باقندوانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.27
امجاد عبدالله حسن الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.26
عقيله حبيب بن محسن آل غانمصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.25
منال عبدالله ابن علي الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.12
ساره عمر بن محمد البركاتيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.1
فاطمه محمد عبدالعزيز النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.82
الجوهره احمد بكر البكرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.8
بروع محمد بن جمعان الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.77
نوره عبدالله سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.74
ريما عبدالحكيم عبدالمحسن الماضيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.72
عائشه عبدالمحسن محمد الدوسريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.6
اشواق سعد حسين الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.4

مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة يوم الأثنين 30 سبتمبر

الأسماء الواردة في الجداول التالية هي أسماء المرشحين المفترض إجراء مقابلاتهم للتوظيف في وظائف الصحة العامة بالسعودية يوم الأثنين المقبل في أربعة مواعيد مختلفة على مدار اليوم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءاً وكلاً حسب تخصصة المرشح إليه.

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 8:30 صباحاً وحتي 10:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةالإجمالي
فاطمه احمد بن محمد كاظمتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق76.84
رشا علي ابراهيم حكميتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق70
آلاء عبدالله حسن الجرعيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.72
المها محمد خالد الحزابتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.24
روان علي محمد سهليتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.22
روان محمد بن حمد ال دعيرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.04
اروى خالد محمد الحارثيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.02
ريم حمود إبراهيم التويجريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.02
منال ابراهيم محمد دحلانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.8
روان خالد بن عويد الرفاعىتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.2
حنان يحي محمد عطيفتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.18
سحر سالم احمد المالكيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.06
بيان خالد محمدرشاد سقاتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.05
قمر بندر ظافر الدوسريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.92
نسيبه علي محمد ابوهداشتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.9
ريم هادي سالم القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.64
وجود سعيد بن صالح آل الشيختثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.62
يارا أحمد محمود بن عليتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.2
فاطمه يحي جابر غزوانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.1
وجدان عبدالله عثمان النجرانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.08
هناء محمدالبدري ابوبكر باصهيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.92
فاطمه بنت حسين بن علي ال زين الدينتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.58
وجدان علي محمد الزهرانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.56
زهراء حسين بن علي ال زين الدينتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.4
مريم عبدالعزيز احمد حجرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.38

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
حامد احمد حامد ابو خشبهتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق65.56
يحي محمد حسين مجرشيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق62.58
محمد عبدالمحسن بن حميد اللهيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق61.25
فهد بن رشيد بن فرج المجنونيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق61.16
عبدالله زيد بن حسين الانصاريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق59.8
راشد صالح باشا الحارثيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق58.32
علي عبدالباسط بن توران قاري باىتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق58.15
عايد ابوطالب احمد قيسيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق57.26
فيصل غرم الله راشد الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.75
مهاب عبدالله جابر شراحيليتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.58
عبدالعزيز طلال بن محمد الحربيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.22
سعد احمد سعد الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.14
عبدالله فيصل بن محمد الحربيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.07
سعد عبدالرحمن سعد السعديتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق55.88
ريان طلعت بن عبدالعزيز جستنيهتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق55.87
منصور احمد منصور القحطانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.8
اسامه محمد بن حمدان اللهيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.47
عبدالله ظافر علي الشهريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.26
يحي سالم احمد الجابريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.1
خالد عوض بن صالح المالكيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق53.97
علي سليمان علي الرميحتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق53.64
عبدالرحمن محمد سعد القرنيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق53.28
طلال علي عبدالرحمن الوهيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.86
احمد عدنان بن مسلم الحربيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.5
بندر فالح جزاء العتيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.22

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 2:30 ظهراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
غاده محمد عبدالرحمن العماروبائيات – نساءمرشح – مطابق69.22
اروى رشيد فهد الفلاجوبائيات – نساءمرشح – مطابق67.82
ريم صخر عبدالله الاحمدوبائيات – نساءمرشح – مطابق66.72
أمجاد مسعود بن حسن الفيفيوبائيات – نساءمرشح – مطابق66.2
اسماء فالح مصلح المطيريوبائيات – نساءمرشح – مطابق65.64
نوره خالد عبدالله الخالدوبائيات – نساءمرشح – مطابق65.58
ساره سليمان بن عويض القحطانيوبائيات – نساءمرشح – مطابق65.1
الهنوف عبدالله عبدالرحمن المشاريوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.88
عفراء عبدالرحمن عبدالغنى بخارىوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.88
شهد محمد علي الحميضيوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.7
اثير عبدالله عبدالعزيز الدوسوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.58
رزان عبدالرحمن محمد الحبيبوبائيات – نساءمرشح – مطابق63.2
رئام محمد سليمان المطوعوبائيات – نساءمرشح – مطابق62.88
ريم عبدالعزيز سعد بن جابروبائيات – نساءمرشح – مطابق62.78
آيه عبدالعزيز بن عبدالله العوبلوبائيات – نساءمرشح – مطابق62.16
منيره عبدالمنعم احمد بورقهوبائيات – نساءمرشح – مطابق61.66
ملاك عبدالرحمن محماس العتيبيوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.9
انفال عبدالعزيز بن عبدالله ال بجيروبائيات – نساءمرشح – مطابق60.4
ديمه خالد فهد الصقعبيوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.24
مرام فؤاد حمد المهيدبوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.1
رنده محمد عمر العلويطوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.04
أفنان ناصر عبدالعزيز الناجموبائيات – نساءمرشح – مطابق59.98
رحاب عبدالله برجس المبركوبائيات – نساءمرشح – مطابق59.82
ماريه عبدالرحمن راشد العمرووبائيات – نساءمرشح – مطابق59.62
رهام سليمان علي الخريفوبائيات – نساءمرشح – مطابق58.72

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 2:30 عصراً وحتى 4:30 مساءاً

رهام سليمان علي الخريفوبائيات – نساءمرشح – مطابق58.72
سالم سليمان على السحاريوبائيات – رجالمرشح – مطابق68.18
طلال عبده موسى النجعيوبائيات – رجالمرشح – مطابق66.92
أحمد ابراهيم محمد الحازميوبائيات – رجالمرشح – مطابق66.22
محمد علي خميس الكربيوبائيات – رجالمرشح – مطابق62.16
باسم يحيى بن يحيى عكاموبائيات – رجالمرشح – مطابق62.02
فيصل حماد عويض الجابريوبائيات – رجالمرشح – مطابق61.46
احمد ناصر محمد خيراتوبائيات – رجالمرشح – مطابق61.46
عبدالعزيز احمد عبدالجبار بصيليوبائيات – رجالمرشح – مطابق61.18
حسان ابراهيم محمد عطيهوبائيات – رجالمرشح – مطابق59.64
حسن عادل بن حسن زمزميوبائيات – رجالمرشح – مطابق59.55
علي عبدالله محمد بشيريوبائيات – رجالمرشح – مطابق59.08
المهند يحي علي الحازميوبائيات – رجالمرشح – مطابق58.52
ابوبكر محمد قبع احمدوبائيات – رجالمرشح – مطابق57.8
بدر حسن يحيى الحازميوبائيات – رجالمرشح – مطابق57.68
محمد حسن احمد مجربيوبائيات – رجالمرشح – مطابق57.54
بندر يحيي جبران قيسيوبائيات – رجالمرشح – مطابق56.54
تركي سليمان عامر البقيليوبائيات – رجالمرشح – مطابق55.35
محمد موسى يحي عداويوبائيات – رجالمرشح – مطابق54.46
شبيب عبدالرحمن حمود السبيعيوبائيات – رجالمرشح – مطابق53.77
محمد توفيق بن جميل اليمانيوبائيات – رجالمرشح – مطابق53.77

مواعيد المقابلات الخاصة بوظائف الصحة العامة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر

الأسماء المندرجة في الجداول التالية هي أسماء المُرشحين المفترض إجراء مقابلاتهم يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر القادم لوظائف الصحة العامة، في المواعيد التي حددتها الهيئة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 عصراً، كلاً في موعده.

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 8:30 وحتى الساعة 10:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
ابراهيم عبدالله ابراهيم المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.2
علي سالم محمد ابو حاسرةصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.2
عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز الفراجصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.02
أحمد جعفر بن حسين آل هاشمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.78
عبدالمجيد علي بن صالح الفضلصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.74
بجاد محمد هنيدي العلويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.62
عبدالمجيد مبارك علي الرشيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.58
عبدالله حسن بن عبدالله بوجبارهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.32
علي ماجد اسعد السعيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.32
ناصر ابراهيم ناصر الغيثصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.04
عبدالعزيز حسن موسى الكنانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.02
محمد سعيد حسين الثعلبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.97
وليد أحمد علي آل سعيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.58
ايمن عبدالله خليف العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.55
محمد فاضل عطيه المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.4
عبدالله محمد سلطان الفهيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.34
عبدالكريم جمعان بن مهوس البجاليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.07
محسن علي محمد الخيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.96
طلال عبدالرحمن ابراهيم المجحديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.74
عيد ضاوي بن عيد الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.34
صالح محمد بن مسمار الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.22
شعيب شعبان عاطف الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58
محمد حسن بن صالح ال غولانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.83
مفرح صالح بن يحي العسيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.82
عصام عبدالعزيز حسن النعيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.82

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 10:30 وحتى الساعة 12:30 ظهراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
حسن كامل بن عبدالله البوحسنصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.66
فارس مسعود بن شمسي المطيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.46
عبدالكريم دباس دايخ العتيبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.25
خالد محمد محسن الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.1
مشعل محمد دخيل الله العليانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.95
ناصر خليل ابن خلف البقارصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.77
صالح عبدالرزاق ابن رزقان الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.77
عبدالرحمن ظافر بن سالم آل الحارثصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.54
سالم فيصل بن حمد العطيش  الخالديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.26
محمد محفوظ بن ضاعن الجبيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.22
عايض لفاى عيسى المزينيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.07
فارس سعد مسلم الحازميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56
محمد عبدالله محمد الحميريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.9
عبدالله زاهر احمد العيافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.7
عمر عبدالله بن محمد الصيقلصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.54
حيدر حسين بن علي العبدرب الرضاءصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.42
مازن قليل عيسى المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.35
سليمان عبدالله بن سليمان القويفليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.16
ياسين علي بن مهدي الرمضانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.14
موسى عوض بن حسن النعيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.02
محمد سعيد بن مسفر الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.02
أديب ابراهيم صالح الوابليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.84
أنس علي جابر ال معتقصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.68
مساعد مريشيد بن دخيل الله المطيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.6
سعيد مشعل جمعان الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.6

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 12:30 وحتى الساعة 2:30 عصراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
عبدالله طالع بن عبدالله عقيليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.5
تركي صويلح مزيد الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.48
ابراهيم حمدان حماد الجهنىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.32
أحمد علي بن احمد عميشصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.2
عبدالله صارم بن عبدالله الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.12
وهيب احمد محمد شحبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.12
اسماعيل سلطان سليمان الفهيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.9
ماجد جامع عوض  الله المطيرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.62
صالح منصور بن علي آل عباسصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.58
ماهر محمد حامد الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.56
عبدالغني نور فالح الاسعديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.42
يحي معدي عبدالله عسيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.37
مسفر علي محمد القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.06
محمد صالح لافي اللافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.92
احمد حمود أحمد المفضليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.87
احمد بن عبدالله بن عبدالعزيز حسنينصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.72
نواف صالح علي ال رخاميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.52
حمد احمد مفنك الهلاليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.45
خالد عبيد عبدالله الهويمليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.36
خالد محمد بن بريهم الفضلىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.22
فايز محمد عبدالله الاحمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.68
عبدالله علي ابن عبدالله القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.58
فيصل علي بن غرامه بن محمدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.58
سعود سعيد بن عساف القاسميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.52
بندر سلطان محمد الشهريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.22

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 2:30 وحتى الساعة 4:30 مساءاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
عبدالرحمن خميس عبدالله الجعديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51
مجدي نور فالح الاسعديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.97
عادل عمر محمد الجبارينصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.67
محمد احمد رده اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.65
محمد احمد علي العيافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.62
عبدالله صالح صنيدح الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.55
خالد يحي شنان الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.5
حسن هاشم بن محمد الصمدانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.47
حسن عوده بن حسن الحسنانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.47
ثنيان سعد ابن محمد الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.42
عبداللطيف خاتم بن زايد المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.27
سعد دخيل ناجي المطرفيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.26
خالد علي حميدى الجلعودصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.18
أحمد محمد موسى الفيفيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.14
علي سالم ابراهيم الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.1
عبدالله يحي محمد العيافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.1
يزيد عيد بن عبيد الدوسريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.02
صالح عبدالخالق ناصر الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.77
يوسف سعيد بن عطيه الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.72
جمال حمود علي الرشيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.68
حسن علي دحمان الشهريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.68
ابراهيم خلف ابن ابراهيم الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.57
راشد احمد علي الشهريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.57
موسى حسن خميس الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.42
سعيد عبدالرحمن سعيد الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.28

مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة يوم الأربعاء 2 أكتوبر

جميع الأسماء الواردة بالجداول التالية سوف تُجرى مقابلاتها يوم الأربعاء لوظائف الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية، في أربعة مواعيد مختلفة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً، كلاً حسب موعده.

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 8:30 وحتى 10:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
عبدالعزيز عائض مبروك الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.25
محمد علي عيسى الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.22
بندر عبدالله عوضه الاحمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.98
محمد عائض عميش الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.87
محمد عبدالله بن مريع الرحيليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.64
علي محمد على الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.6
خالد سعيد محمد الثعلبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.55
نواف سعود سالم الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.5
بندر سليمان عبدالله ابوملحهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.16
تركي مسعود حسين القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق47.46
عبدالله مزيد بن علي العتيبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق47.12
ريان عياضه معطى العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.97
فارس سعد محسن الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.78
محمد بركات عبدالله الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.62
مبارك حاسن سعيد المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.62
علي مرزوق محمد المهداويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.6
ابراهيم عبدالله حمود الغانمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.48
محمد احمد عبدالله الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.42
عبدالله محمد بن عبدالله الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.38
سلطان عبدالله ابن سعد القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.36
عبدالعزيز حمد عبيد الرشيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.34
منور محسن مبارك الفهميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.27
ابراهيم تركي بن ابراهيم القهيدانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.12
حمود محيميد مسفر الحلافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق45.45
يوسف يحي احمد البشريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق45.18

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 10:30 وحتى 12:30 ظهراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
مشبب محمد بن مشبب ال عبودصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.94
تركي سعد فرج العتيبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.92
خالد عطيه قبيح العمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.85
صالح ابراهيم بن صالح الخلفصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.72
عبدالواحد قليل عيسى المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.5
محمد صالح محمد العمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.4
محمد صغير فارع اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.4
أمين دخيل بن بخيت العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.97
يوسف علي عبيدالله المتعانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.65
جهاد عطيه بن محمد الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.62
بدر طامي ظاعن الجبيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.45
محمد احمد حامد العامريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق42.62
احمد خالد احمد الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق42.27
صالح عاتق صالح الزنبحيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق42.18
حامد رمضان سعدالله الزهرانىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.9
عبدالاله متعب جزاء الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.65
ياسر سعيد ظافر العمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.6
زياد سعيد ابن عبدالله العليانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.45
اسماعيل احمد اسماعيل شنديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.32
نايف مسفر حبانان الشلويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.2
موسى أحمد بن موسى القرنيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.1
عامر عياضه معطى العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.02
مشاري خالد زيد الحارثيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق40.9
يزيد فهد مبارك الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق40.76
عبدالعزيز صالح علي الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق40.67

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 12:30 وحتى 2:30 عصراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
ريه مهدي محمد النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.3
ليلي عبدالله حسين سمسمصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.28
رحاب عبدالله عامر الاسمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.18
امل غايب حسن الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.15
بشرى محمد ابن عوضه الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.07
منى سعيد ابن علي الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.07
ندى حماد بن سلطان الغمويصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.05
سعديه هادي علي النعاميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.94
روابي محمد بن عبدالله آل خضيرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.94
زهور درويش بن محمد الثعلبىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.77
امل علي بن محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.6
امنه احمد عبدالله ربيديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.52
هياء عبيد علي آل السريحهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.16
بشاير عبدالرحمن ابن صالح الغامدىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.85
ريوف عبدالرحمن سالم الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.65
بشاير عبدالله سعيد الأحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.46
سحر عبدالرحمن محمد الحمدانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.4
نوره رده علي الحاتميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.37
أمجاد محمد بن عبدالله الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.35
رحمه محمد بن عماش العنزيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.34
ريم علي ابن محمد العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.22
عليه ابراهيم بن سعيد الشمرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.17
أروى علي بن صالح الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.02
رناد خالد بن محمود لبنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.71
جميله فالح علي الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.64

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 2:30 وحتى 4:30 عصراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
امل محمد جبار الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.6
سجى سعيد بن سعد حسينصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.48
بشاير عبدالله جوهر الجوهرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.42
نوال مسفر ناصر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.4
بدريه سعيد حسن الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.34
أمل جبران مبارك القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.32
اسراء محمد زبير محسن العيدروسصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.18
هاجر سعيد بن محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.06
شموخ محسن علي السيدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.02
ابتهال مبارك مريع القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60
أزهار عبدالله محمد محمدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60
بسمه احمد علي آل وظفانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.66
شموخ عبيد سالم الحربيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.66
ساره عبدالله علي الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.42
اميره محمد حسن بريقصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.34
نداء عبدالله ابراهيم خياطصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.3
ايمان محمد علي الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.27
هند فائز بن محمد الحارثيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.2
رفال احمد حسين ضمدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.1
عهود سعد مسعود الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.1
بشاير عبدالرحمن الحسين النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.9
ابتسام سعد بن محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.8
سلوى عبدالله فايز العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.58
سراء سعييد سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.56
عائشه سعيد ابن مسعود القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.54

مواعيد مقابلات الصحة العامة يوم الخميس 3 أكتوبر

مواعيد مقابلات اليوم الخامس من أيام مقابلات وظائف الصحة العامة، يوم الخميس 3 أكتوبر، وجميع الأسماء الواردة في الجداول التالية هي أسماء من سوف تُجرى مقابلته يوم الخميس، وسوف هناك أربعة مواعيد على مدار اليوم من الثامنة والنصف وحتى العاشرة والنصف صباحاً ثم من العاشرة والنصف وحتى الثانية عشر ونصف ظهراً ثم من الثانية عشر ونصف وحتى الثانية والنصف عصراً ثم إلى الرابعة والنصف مساءاً.

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 8:30 وحتى 10:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
مزون خالد علي القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.42
مجد محمد يحي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.38
فوزيه محمد بن هادي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.38
ابرار علي قاسم أسماعيلصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.36
أمل يحي منيع عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.26
فاطمه حسين حمد المريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.26
وجدان علي احمد النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.05
ميرا محمد بن وقيان القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.98
اميره خزام سعيد ال رويبع الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.98
سعداء علي مطلق النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.97
أمجاد ناصر محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.96
شرعاء مفلح سعيد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.86
امل فنيس محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.82
أشواق سعيد محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.74
سماهر عبدالله محمد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.7
أبتهال محمد سليمان عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.64
أمجاد ناصر بن محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.56
عائشه ظافر علي مسفرهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.54
اسماء عبدالناصر ابن عبدالمجيد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.52
مشاعل محيسن شاكر الفهميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.45
شهد سعيد موسى الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.35
رهف سعيد سعد الشهرانىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.3
وجدان سالم محمد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.28
ليلى محمد بن سعيد المطيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.2
مرام محمد علي الأحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.02

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 10:30 وحتى 12:30 ظهراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
أمجاد مسفر عوض آل المونسصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57
ساميه علي سعيد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.72
سلطانه بحني محمد الحسنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.57
غاده سلطان راجح الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.55
عزه علي ابن سعيد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.47
صفيه ابراهيم جابر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.08
ريم ابراهيم علي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56
امال عبدالله عثمان الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.72
اثير موسى مبارك عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.6
صالحه عبدالله محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.6
ساره عبدالخالق شباب الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.52
نوره راجح عبدالله الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.35
عزيزه عبدالرحيم بن اسلام بوصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.1
روان ظافر علي العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.02
رحمه علي سعيد ال هشامصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.86
لطيفه علي يحيى حمديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.64
ساميه محمد محمد عليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.54
اريج علي سعيد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.48
عبديه علي سعيد آل جناديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.46
روان سعيد بن محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.08
حسنه رده رداد اليزيديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.95
تهاني مرعي مديني السيدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.8
هند علي بن سعيد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.77
محسنه عبدالله علي القرنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.64
فاطمه محمد بن احمد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.45

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 12:30 وحتى 2:30 عصراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
مي سعد سيف القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.18
امل ضيف  الله محمد الاحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.02
تالا محمد زاهر عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.94
جواهر علي جابر حربيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.86
اسراء نوري بن علي آل ادهيمصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.7
نوف عبدالله محمد الراعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.46
سجى سعد حامد الاحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.44
زهراء يحي احمد الحاتميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.37
نوف أحمد بن علي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.36
نوره سعيد ابن مبارك القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.16
أروى عبدالرحمن بن احمد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.1
هديل سلطان ابراهيم العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.96
أبتسام محمد سعيد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.66
امل ظافر علي الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.56
أثير مسفر ابن عبدالله الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.4
يسرى سعيد احمد القثرديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.1
بشاير رفدان سفر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.98
البندري منيس بن ظافر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.82
نور علي مديني العسافيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.62
غاده محمد مبارك العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.18
آلاء محمد علي عليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.86
عفاف رزقان ناصر بارقيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.84
مشاعل سعد خالد العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.74
منيره عبيد احمد الصعبصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.57
ميسون عبدالله بن علي ابوعلهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.56

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 2:30 وحتى 4:30 مساءاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
امل سعيد ناصر آل غنومصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.48
شيماء فهد بن عبدالله الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.22
ندى احمد عايض الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.1
سلمى محمد سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.1
منال عبدالهادى بن عبدالله الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.02
زهراء محمد سعيد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.5
وفاء سعيد احمد تهاميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.37
بيان هادي محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.24
بشرى ناصر محمد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.2
أميره محمد ابن سعد الكثيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.02
منال سالم سعيد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.92
شروق صالح ابن غرامة الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.67
بسمه عبدالله محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.64
وعد عوض محمد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.42
بسمه رزق الله سعدان قيسيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.18
أمل محمد علي العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق46.92
عهود علي محمد البارقيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق46.77
اثير احمد سعيد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق46.1
أثير علي بن عثمان الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.7
أسماء احمد علي العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.68
البندري علي بن زيد الشغرودصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.68
أفنان احمد سعيد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.64
غاده ضيف الله صالح الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.2
هند عبدالله نعمان الجبيرىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.18
نوره شافي بن ضاوي الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.75

مواعيد اليوم الآخير من مقابلات وظائف الصحة العامة الأحد 6 أكتوبر

يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر هو آخر أيام مقابلات وظائف هيئة الصحة العامة السعودية، وسوف نعرض لكم في الجداول التالية أسماء من سوف تُجرى مقابلاتهم في ذلك اليوم الآخير من مقابلات الصحة العامة طوال اليوم وعلى مدار أربعة مواعيد كباقي الأيام من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءاً.

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 8:30 وحتى 10:30 صباحاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
عفاف درهوم عمر الحارثيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.7
غزل حسن بن محمد الفقيهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.67
ربى احمد بن بكر نجارصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.62
مرام محمد سعيد القصيرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق43.9
رحاب علي محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق43.26
رغد عبدالله بن علي الوادعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق41.28
جواهر محمد بخيت الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق41.17
شروق خلوفه يحي الأحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق40.36
عطره علي محمد الشديديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق39.76
سديم أسعد احمد الشريحيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق39.6
أثير محمد ابن علي الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق39.56
هند عبدالله عبدالرحمن الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق37.52
ابتسام حسن بن عبدالله العسيرىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق37.22
رنيم جبار بن محمد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق36.97
نوره محمد بن عبدالله القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق36.45
سمر احمد صالح الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق35.86
البتول عبدالرحمن معيض الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق35.62
شيماء غرم الله رجب الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق30.42
دنيا محمد جابر العبدليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق28.65
نجود احمد ابراهيم عباسصحة عامة – نساءمرشح – مطابق28.05
فاطمه عبدالله على العمشانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق6.94
عائشه علي احمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق4.78
ابتسام يحى بن محمد مشعطصحة عامة – نساءمرشح – مطابق4.29
مشاعل معدي محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق4.25
مرام حسن رده المزينيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق3.01

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 10:30 وحتى 12:30 ظهراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
مشاعل بنت ناجي بن عبدالمحسن الحنابيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق2.9
عواطف عبدالله بريعص الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق2.45
يحيى ابراهيم بن قاسم خرميتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.2
أروى احمد بن مشبب القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.2
نوف عبدالاله بن عبدالله اللهيبيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.2
افراح لفاء محسن المطيريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.1
بيان عبدالرحمن بن سلمان العيدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66
العنود موسى محمد الزهرانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.96
ابتهال عبدالله محمد العرفتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.94
هديل احمد منصور الحسنيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.9
اسيل عبدالمحسن بن علي الرشيدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.86
آلاء عبدالرحمن عبدالعزيز العقيلتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.8
رهام عبدالحكيم بن عبدالله بن عبيدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.8
عسله محمد ابن علي القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.38
لينا محمد عبدالله الراجحتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.26
هديل ابراهيم احمد النعمانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.24
فاطمه منصور بن حسن المساعدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.18
منال عبدالله علي عسيريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.16

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 12:30 وحتى 2:30 عصراً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
أمنه محمد احمد مضويتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.02
منى موسى عبدالله العبدالعزيزتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.02
روان ناصر ابن منصور القحطانىتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.98
غلا محمد بن ابراهيم شاجريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.96
روان وليد خالد طاهرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.9
زينب بنت علي بن حسن البوحمدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.86
نوره ابراهيم بن محمد الملحمتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.84
هيا حمود عبدالمحسن الخلفتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.84
غيداء عبدالله علي الحميديتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.7
زهره سعيد بن عوظه العمريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.6
منيره سلطان مسفر القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.54
منال عثمان محمد الشمرانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.5
زينب عبدالكريم بن محمد الكاظمتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.4
دعاء بنت محمد بن محسن المطوعتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.4
شذى علي سفر الشهريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.35
زهراء علي بن أحمد الصائغتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.28
نوف عبدالله عبدالرحمن بن شايقتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.26
نوران ايمن بن محمد سعيد حريريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.12
سميه مصطفى قاسم ال عبداللهتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.12
تهاني هادي بن دليم القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.1
وجود بوحي حمد كريريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.06
رقيه علي حسن حداديتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.06
أروى عبدالرحمن محمدصالح جمعهتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.97
عبير عبدالرحمن هجهوج العطويتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.9
خلود حسن عبدالغني القرنيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.86

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 2:30 وحتى 4:30 مساءاً

الإسمالتخصصالحالةإجمالي
نوف جميل محمد المطيريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.86
سلمى سيف بن علي الغازيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.82
نوف زين احمد زربطانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.8
آسيا عباس محمدطاهر هوساوىتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.75
نوره عبدالعزيز احمد الجريسيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.7
شموخ محمد عبدالله آل محفوظتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.7
مناى صالح فريح العتيبيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.68
مشاعل عبدالله سعد الدوسريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.58
اسماء سالم سهيل باوزيرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.58
فاطمه سويلم بن عبدالعزيز السويلموبائيات – نساءمرشح – مطابق57.16
هيام زيد حمود القصيروبائيات – نساءمرشح – مطابق57.02
نورة عبدالرحمن عبدالله الشثريوبائيات – نساءمرشح – مطابق56.64
سميه مضحي مطلق العنزيوبائيات – نساءمرشح – مطابق56.34
سعاد محمد منصور مطششوبائيات – نساءمرشح – مطابق53.46
بشاير خليل معيض المطيريوبائيات – نساءمرشح – مطابق50.7
ندى عبدالعزيز محمد الحويلوبائيات – نساءمرشح – مطابق48.32
العنود باسم عبدالله نقليوبائيات – نساءمرشح – مطابق39.38
منال ثاني محمد العنزيوبائيات – نساءمرشح – مطابق37.1
مهند عبدالحميد محمد سناريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.87
عبدالرحمن سعد بن مسري العتيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.47
خالد عبدالهادي بن مريزيق القثاميتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.27
محمد بادع بن عيد السبيعيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.26
عبدالله سعيد سعد الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.22
بدر خلف محفوظ الحسانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق49.95
عبدالعزيز احمد ابن علي الغامديتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق49.74
محمد عبدالقادر بن نواوي جنبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.75
عبدالله مانع بن مهدي الياميتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.5
ابراهيم علي ابراهيم العياضيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.2
طلال احمد سعيد الغامديتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.02
فيصل عبدالرحمن موسى بن طعيستثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.72
احمد سعد بن علي الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.7
عبدالرحمن سحيم حسن الدوسريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.54

وبذلك نكون قد عرضنا لكم زوار كلمة دوت أورج، جميع أسماء المرشحين لوظائف الصحة العامة بالهيئة العامة للصحة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، وبالتوفيق والنجاح لجميع المرشحين.

المصدر: موقع وزارة الصحة السعودية



أشرف الطنطاوي

    مؤلف ومخرج وممثل مسرحي، دراستي الأساسية المحاسبة، وأهوى التدوين وكتابة المحتوى وبشكل خاص المحتوى الفني والثقافي والرياضي.

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    المزيد من المشاركات
    أخبار السعودية

    المديرية العامة للمرور: رسوم استخراج رخصة القيادة والمخالفات…