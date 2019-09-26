(بالأسماء) جدول مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة كما أعلنته وزارة الصحة السعودية

قامت وزارة الصحة السعودية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الصحة العامة والتثقيف الصحي، وتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية لكل مترشح في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، على أن يتم مطابقة أصول الأوراق للمترشحين لشغر وظائف الصحة العامة والتثقيف الصحي والوبائيات.







ونوهت وزارة الصحة بضرورة إحضار أصول الأوراق لكل المترشحين لتتم مطابقتها مع الأوراق المقدمة، كما نبهت على المترشحين من ضرورة التأكد من اليوم والساعة المحددة لأسم المترشح كما هو وارد بكشوف المترشحين.

مواعيد مقابلات يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر







الأسماء الواردة بالجداول التالية هي أسماء المٌرشحين لوظائف الصحة العامة والمقرر إقامة المقابلات الخاصة بهم يوم الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر، وسوف تكون مواعيد حضورهم بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساءاً.

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي سعد سعود فالح اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 70.12 ريان محمد سيف السلمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 69.51 نايف سليم سليم اليحيوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 69.5 يزيد جمال زكريا حافظ صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 68.8 ياسر طاهر بن صالح الحسن صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 68.72 علي جمعان بن خيشان الثعلبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.62 سعد خلف الله عطيف الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.62 عمر مستور رديد اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.42 مشاري عوض بن شلاق الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.18 محمد عطيه محمد الرحماني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.97 ابراهيم محمد حسن البركاتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.92 عبدالعزيز خالد بن عمر العمير صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.44 مقرن علي خلوفه الحارثي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.27 جعفر بن محمد بن جاسم الحداد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.06 صالح سعد بن صالح الدحيحى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 65.92 عبدالهادي حسين حاسن الفهمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 65.67 احمد يوسف عوض الرحيلى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 65.5 محمد احمد عثمان نسيب صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.98 فواز رزق الله عطيه اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.8 سالم معيض بن علي لسلوم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.78 محمد عبدالرحمن بن محمد الدويغري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.74 محمد سعيد بن عبدالله الفرحان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.66 سالم خليفه بن هذال الدوسرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.66 خالد دخيل الله سعيد العصيمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.44 حسن عبدالفتاح بن حسن الرمضان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.38

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 صباحاً







الإسم التخصص الحالة إجمالي وفاء بخيت مسفر الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 71.47 روان سعد ابن عبدالله الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.82 شهد هذلول راشد بن عصيل صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.62 تهاني علي بن سعد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.6 بشرى عطيه بسيس الثعلبي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.52 زهراء علي بن حسن آل اخضير صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.52 وعد مسفر سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.32 دلال شارع بن مشعل البقمى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.02 شهد عثمان بن ابراهيم القاشي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69 وعد محمد ابن صالح الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.87 اريج سعيد خميس الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.72 الهنوف محمد صالح البنيان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.66 مها احمد سراج السبعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.47 أمل مطر هلال الجحدلي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.47 نوره عبدالله بن سليمان السلامه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.2 زهراء أحمد عبدالله الكبيبي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.18 تهاني علي بن مبارك القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.18 مروه بنت احمد بن حسين العباد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68 مريم عطيه ابن صالح الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 67.7 جواهر سعيد ابن ناصر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 67.64 موده عبدالقادر خضر عصر صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 67.26 ساره يوسف علي الدعيجي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.82 فاتن علي ناصر القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.8 احلام اسعد قاسم الفيفي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.78 شهره عطيه علي المالكي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.78

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 12:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي نواف مساعد عاقص الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.3 هاني محمد بن عوض الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.27 عبدالعزيز حسن بن سعيد الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.26 حسن شريده بن صالح العيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.85 محمد صالح عمر خشيم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.74 عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله الملحم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.72 مبارك ناصر سعيد الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.62 مشاري صالح محمد القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.48 عبدالله مانع بن سالم حيدر صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.44 عبدالمجيد حسن محمد البركاتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.42 سليمان عبدالله بن سليمان البدير صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.14 عبدالمجيد خلف غطيش الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.07 فواز عبدالكريم بحلص الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.05 عبدالمجيد محمد عمر السبعى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.05 عبدالعزيز عقيل جبير اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.9 احمد حسن بن جاسم آل خميري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.44 مازن لفاى عيسى المزيني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.37 فايز بن علي بن عثمان الثبيتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.16 فيصل عبدالعزيز عبدالهادي المطيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.1 فهد عبدالله احمد البركاتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62 مازن علي مشني عسيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62 ياسر عبدالله بن محمدعلي الانديجاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.97 محمد عبدالعزيز سلطان الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.44 عبدالله عبدالعزيز بن علي النعيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.32 مجتبى فوزي بن سلمان آل جاسم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.26

المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 2:30 صباحاً حتى الساعة 4:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي العنود ناصر ابن زامل الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66 فرح سعيد محمد الفواز صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66 فاطمه عايض عبدالله القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.98 سميه موسى محمد عوضه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.8 بشائر ناصر حمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.78 بشائر صالح عزيز القرني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.76 جميله خميس بن رديد اليزيدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.67 فاطمه عبدالله ابن سالم الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.52 مها محمد علي الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.84 شروق محمد عبدالله الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.82 امل عبدالمعين عنيت الله المطيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.74 أمل محمد بن علي السبعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.52 روان سعيد محسن الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.3 أفنان عبدالله بن عوض باقندوان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.27 امجاد عبدالله حسن الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.26 عقيله حبيب بن محسن آل غانم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.25 منال عبدالله ابن علي الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.12 ساره عمر بن محمد البركاتي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.1 فاطمه محمد عبدالعزيز النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.82 الجوهره احمد بكر البكر صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.8 بروع محمد بن جمعان الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.77 نوره عبدالله سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.74 ريما عبدالحكيم عبدالمحسن الماضي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.72 عائشه عبدالمحسن محمد الدوسري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.6 اشواق سعد حسين الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.4

مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة يوم الأثنين 30 سبتمبر

الأسماء الواردة في الجداول التالية هي أسماء المرشحين المفترض إجراء مقابلاتهم للتوظيف في وظائف الصحة العامة بالسعودية يوم الأثنين المقبل في أربعة مواعيد مختلفة على مدار اليوم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءاً وكلاً حسب تخصصة المرشح إليه.

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 8:30 صباحاً وحتي 10:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة الإجمالي فاطمه احمد بن محمد كاظم تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 76.84 رشا علي ابراهيم حكمي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 70 آلاء عبدالله حسن الجرعي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.72 المها محمد خالد الحزاب تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.24 روان علي محمد سهلي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.22 روان محمد بن حمد ال دعير تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.04 اروى خالد محمد الحارثي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.02 ريم حمود إبراهيم التويجري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.02 منال ابراهيم محمد دحلان تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.8 روان خالد بن عويد الرفاعى تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.2 حنان يحي محمد عطيف تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.18 سحر سالم احمد المالكي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.06 بيان خالد محمدرشاد سقا تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.05 قمر بندر ظافر الدوسري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.92 نسيبه علي محمد ابوهداش تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.9 ريم هادي سالم القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.64 وجود سعيد بن صالح آل الشيخ تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.62 يارا أحمد محمود بن علي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.2 فاطمه يحي جابر غزواني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.1 وجدان عبدالله عثمان النجران تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.08 هناء محمدالبدري ابوبكر باصهي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.92 فاطمه بنت حسين بن علي ال زين الدين تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.58 وجدان علي محمد الزهراني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.56 زهراء حسين بن علي ال زين الدين تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.4 مريم عبدالعزيز احمد حجر تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.38

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي حامد احمد حامد ابو خشبه تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 65.56 يحي محمد حسين مجرشي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 62.58 محمد عبدالمحسن بن حميد اللهيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 61.25 فهد بن رشيد بن فرج المجنوني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 61.16 عبدالله زيد بن حسين الانصاري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 59.8 راشد صالح باشا الحارثي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 58.32 علي عبدالباسط بن توران قاري باى تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 58.15 عايد ابوطالب احمد قيسي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 57.26 فيصل غرم الله راشد الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.75 مهاب عبدالله جابر شراحيلي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.58 عبدالعزيز طلال بن محمد الحربي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.22 سعد احمد سعد الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.14 عبدالله فيصل بن محمد الحربي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.07 سعد عبدالرحمن سعد السعدي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 55.88 ريان طلعت بن عبدالعزيز جستنيه تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 55.87 منصور احمد منصور القحطاني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.8 اسامه محمد بن حمدان اللهيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.47 عبدالله ظافر علي الشهري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.26 يحي سالم احمد الجابري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.1 خالد عوض بن صالح المالكي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 53.97 علي سليمان علي الرميح تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 53.64 عبدالرحمن محمد سعد القرني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 53.28 طلال علي عبدالرحمن الوهيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.86 احمد عدنان بن مسلم الحربي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.5 بندر فالح جزاء العتيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.22

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 2:30 ظهراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي غاده محمد عبدالرحمن العمار وبائيات – نساء مرشح – مطابق 69.22 اروى رشيد فهد الفلاج وبائيات – نساء مرشح – مطابق 67.82 ريم صخر عبدالله الاحمد وبائيات – نساء مرشح – مطابق 66.72 أمجاد مسعود بن حسن الفيفي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 66.2 اسماء فالح مصلح المطيري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 65.64 نوره خالد عبدالله الخالد وبائيات – نساء مرشح – مطابق 65.58 ساره سليمان بن عويض القحطاني وبائيات – نساء مرشح – مطابق 65.1 الهنوف عبدالله عبدالرحمن المشاري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.88 عفراء عبدالرحمن عبدالغنى بخارى وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.88 شهد محمد علي الحميضي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.7 اثير عبدالله عبدالعزيز الدوس وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.58 رزان عبدالرحمن محمد الحبيب وبائيات – نساء مرشح – مطابق 63.2 رئام محمد سليمان المطوع وبائيات – نساء مرشح – مطابق 62.88 ريم عبدالعزيز سعد بن جابر وبائيات – نساء مرشح – مطابق 62.78 آيه عبدالعزيز بن عبدالله العوبل وبائيات – نساء مرشح – مطابق 62.16 منيره عبدالمنعم احمد بورقه وبائيات – نساء مرشح – مطابق 61.66 ملاك عبدالرحمن محماس العتيبي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.9 انفال عبدالعزيز بن عبدالله ال بجير وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.4 ديمه خالد فهد الصقعبي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.24 مرام فؤاد حمد المهيدب وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.1 رنده محمد عمر العلويط وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.04 أفنان ناصر عبدالعزيز الناجم وبائيات – نساء مرشح – مطابق 59.98 رحاب عبدالله برجس المبرك وبائيات – نساء مرشح – مطابق 59.82 ماريه عبدالرحمن راشد العمرو وبائيات – نساء مرشح – مطابق 59.62 رهام سليمان علي الخريف وبائيات – نساء مرشح – مطابق 58.72

مواعيد يوم الأثنين من الساعة 2:30 عصراً وحتى 4:30 مساءاً

رهام سليمان علي الخريف وبائيات – نساء مرشح – مطابق 58.72 سالم سليمان على السحاري وبائيات – رجال مرشح – مطابق 68.18 طلال عبده موسى النجعي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 66.92 أحمد ابراهيم محمد الحازمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 66.22 محمد علي خميس الكربي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 62.16 باسم يحيى بن يحيى عكام وبائيات – رجال مرشح – مطابق 62.02 فيصل حماد عويض الجابري وبائيات – رجال مرشح – مطابق 61.46 احمد ناصر محمد خيرات وبائيات – رجال مرشح – مطابق 61.46 عبدالعزيز احمد عبدالجبار بصيلي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 61.18 حسان ابراهيم محمد عطيه وبائيات – رجال مرشح – مطابق 59.64 حسن عادل بن حسن زمزمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 59.55 علي عبدالله محمد بشيري وبائيات – رجال مرشح – مطابق 59.08 المهند يحي علي الحازمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 58.52 ابوبكر محمد قبع احمد وبائيات – رجال مرشح – مطابق 57.8 بدر حسن يحيى الحازمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 57.68 محمد حسن احمد مجربي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 57.54 بندر يحيي جبران قيسي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 56.54 تركي سليمان عامر البقيلي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 55.35 محمد موسى يحي عداوي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 54.46 شبيب عبدالرحمن حمود السبيعي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 53.77 محمد توفيق بن جميل اليماني وبائيات – رجال مرشح – مطابق 53.77

مواعيد المقابلات الخاصة بوظائف الصحة العامة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر

الأسماء المندرجة في الجداول التالية هي أسماء المُرشحين المفترض إجراء مقابلاتهم يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر القادم لوظائف الصحة العامة، في المواعيد التي حددتها الهيئة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 عصراً، كلاً في موعده.

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 8:30 وحتى الساعة 10:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي ابراهيم عبدالله ابراهيم المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.2 علي سالم محمد ابو حاسرة صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.2 عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز الفراج صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.02 أحمد جعفر بن حسين آل هاشم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.78 عبدالمجيد علي بن صالح الفضل صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.74 بجاد محمد هنيدي العلوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.62 عبدالمجيد مبارك علي الرشيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.58 عبدالله حسن بن عبدالله بوجباره صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.32 علي ماجد اسعد السعيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.32 ناصر ابراهيم ناصر الغيث صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.04 عبدالعزيز حسن موسى الكناني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.02 محمد سعيد حسين الثعلبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.97 وليد أحمد علي آل سعيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.58 ايمن عبدالله خليف العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.55 محمد فاضل عطيه المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.4 عبدالله محمد سلطان الفهيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.34 عبدالكريم جمعان بن مهوس البجالي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.07 محسن علي محمد الخيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.96 طلال عبدالرحمن ابراهيم المجحدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.74 عيد ضاوي بن عيد الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.34 صالح محمد بن مسمار الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.22 شعيب شعبان عاطف الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58 محمد حسن بن صالح ال غولان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.83 مفرح صالح بن يحي العسيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.82 عصام عبدالعزيز حسن النعيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.82

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 10:30 وحتى الساعة 12:30 ظهراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي حسن كامل بن عبدالله البوحسن صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.66 فارس مسعود بن شمسي المطيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.46 عبدالكريم دباس دايخ العتيبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.25 خالد محمد محسن الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.1 مشعل محمد دخيل الله العلياني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.95 ناصر خليل ابن خلف البقار صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.77 صالح عبدالرزاق ابن رزقان الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.77 عبدالرحمن ظافر بن سالم آل الحارث صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.54 سالم فيصل بن حمد العطيش الخالدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.26 محمد محفوظ بن ضاعن الجبيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.22 عايض لفاى عيسى المزيني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.07 فارس سعد مسلم الحازمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56 محمد عبدالله محمد الحميري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.9 عبدالله زاهر احمد العيافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.7 عمر عبدالله بن محمد الصيقل صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.54 حيدر حسين بن علي العبدرب الرضاء صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.42 مازن قليل عيسى المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.35 سليمان عبدالله بن سليمان القويفلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.16 ياسين علي بن مهدي الرمضان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.14 موسى عوض بن حسن النعيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.02 محمد سعيد بن مسفر الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.02 أديب ابراهيم صالح الوابلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.84 أنس علي جابر ال معتق صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.68 مساعد مريشيد بن دخيل الله المطيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.6 سعيد مشعل جمعان الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.6

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 12:30 وحتى الساعة 2:30 عصراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي عبدالله طالع بن عبدالله عقيلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.5 تركي صويلح مزيد الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.48 ابراهيم حمدان حماد الجهنى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.32 أحمد علي بن احمد عميش صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.2 عبدالله صارم بن عبدالله الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.12 وهيب احمد محمد شحبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.12 اسماعيل سلطان سليمان الفهيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.9 ماجد جامع عوض الله المطيرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.62 صالح منصور بن علي آل عباس صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.58 ماهر محمد حامد الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.56 عبدالغني نور فالح الاسعدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.42 يحي معدي عبدالله عسيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.37 مسفر علي محمد القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.06 محمد صالح لافي اللافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.92 احمد حمود أحمد المفضلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.87 احمد بن عبدالله بن عبدالعزيز حسنين صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.72 نواف صالح علي ال رخامي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.52 حمد احمد مفنك الهلالي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.45 خالد عبيد عبدالله الهويملي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.36 خالد محمد بن بريهم الفضلى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.22 فايز محمد عبدالله الاحمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.68 عبدالله علي ابن عبدالله القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.58 فيصل علي بن غرامه بن محمد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.58 سعود سعيد بن عساف القاسمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.52 بندر سلطان محمد الشهري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.22

مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 2:30 وحتى الساعة 4:30 مساءاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي عبدالرحمن خميس عبدالله الجعدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51 مجدي نور فالح الاسعدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.97 عادل عمر محمد الجبارين صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.67 محمد احمد رده اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.65 محمد احمد علي العيافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.62 عبدالله صالح صنيدح الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.55 خالد يحي شنان الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.5 حسن هاشم بن محمد الصمداني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.47 حسن عوده بن حسن الحسناني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.47 ثنيان سعد ابن محمد الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.42 عبداللطيف خاتم بن زايد المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.27 سعد دخيل ناجي المطرفي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.26 خالد علي حميدى الجلعود صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.18 أحمد محمد موسى الفيفي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.14 علي سالم ابراهيم الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.1 عبدالله يحي محمد العيافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.1 يزيد عيد بن عبيد الدوسري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.02 صالح عبدالخالق ناصر الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.77 يوسف سعيد بن عطيه الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.72 جمال حمود علي الرشيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.68 حسن علي دحمان الشهري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.68 ابراهيم خلف ابن ابراهيم الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.57 راشد احمد علي الشهري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.57 موسى حسن خميس الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.42 سعيد عبدالرحمن سعيد الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.28

مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة يوم الأربعاء 2 أكتوبر

جميع الأسماء الواردة بالجداول التالية سوف تُجرى مقابلاتها يوم الأربعاء لوظائف الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية، في أربعة مواعيد مختلفة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً، كلاً حسب موعده.

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 8:30 وحتى 10:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي عبدالعزيز عائض مبروك الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.25 محمد علي عيسى الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.22 بندر عبدالله عوضه الاحمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.98 محمد عائض عميش الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.87 محمد عبدالله بن مريع الرحيلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.64 علي محمد على الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.6 خالد سعيد محمد الثعلبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.55 نواف سعود سالم الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.5 بندر سليمان عبدالله ابوملحه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.16 تركي مسعود حسين القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 47.46 عبدالله مزيد بن علي العتيبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 47.12 ريان عياضه معطى العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.97 فارس سعد محسن الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.78 محمد بركات عبدالله الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.62 مبارك حاسن سعيد المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.62 علي مرزوق محمد المهداوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.6 ابراهيم عبدالله حمود الغانم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.48 محمد احمد عبدالله الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.42 عبدالله محمد بن عبدالله الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.38 سلطان عبدالله ابن سعد القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.36 عبدالعزيز حمد عبيد الرشيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.34 منور محسن مبارك الفهمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.27 ابراهيم تركي بن ابراهيم القهيدان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.12 حمود محيميد مسفر الحلافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 45.45 يوسف يحي احمد البشري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 45.18

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 10:30 وحتى 12:30 ظهراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي مشبب محمد بن مشبب ال عبود صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.94 تركي سعد فرج العتيبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.92 خالد عطيه قبيح العمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.85 صالح ابراهيم بن صالح الخلف صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.72 عبدالواحد قليل عيسى المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.5 محمد صالح محمد العمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.4 محمد صغير فارع اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.4 أمين دخيل بن بخيت العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.97 يوسف علي عبيدالله المتعاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.65 جهاد عطيه بن محمد الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.62 بدر طامي ظاعن الجبيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.45 محمد احمد حامد العامري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 42.62 احمد خالد احمد الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 42.27 صالح عاتق صالح الزنبحي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 42.18 حامد رمضان سعدالله الزهرانى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.9 عبدالاله متعب جزاء الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.65 ياسر سعيد ظافر العمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.6 زياد سعيد ابن عبدالله العلياني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.45 اسماعيل احمد اسماعيل شندي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.32 نايف مسفر حبانان الشلوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.2 موسى أحمد بن موسى القرني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.1 عامر عياضه معطى العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.02 مشاري خالد زيد الحارثي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 40.9 يزيد فهد مبارك الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 40.76 عبدالعزيز صالح علي الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 40.67

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 12:30 وحتى 2:30 عصراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي ريه مهدي محمد النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.3 ليلي عبدالله حسين سمسم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.28 رحاب عبدالله عامر الاسمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.18 امل غايب حسن الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.15 بشرى محمد ابن عوضه الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.07 منى سعيد ابن علي الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.07 ندى حماد بن سلطان الغموي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.05 سعديه هادي علي النعامي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.94 روابي محمد بن عبدالله آل خضير صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.94 زهور درويش بن محمد الثعلبى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.77 امل علي بن محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.6 امنه احمد عبدالله ربيدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.52 هياء عبيد علي آل السريحه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.16 بشاير عبدالرحمن ابن صالح الغامدى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.85 ريوف عبدالرحمن سالم الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.65 بشاير عبدالله سعيد الأحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.46 سحر عبدالرحمن محمد الحمدان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.4 نوره رده علي الحاتمي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.37 أمجاد محمد بن عبدالله الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.35 رحمه محمد بن عماش العنزي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.34 ريم علي ابن محمد العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.22 عليه ابراهيم بن سعيد الشمراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.17 أروى علي بن صالح الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.02 رناد خالد بن محمود لبني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.71 جميله فالح علي الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.64

مواعيد يوم الأربعاء من الساعة 2:30 وحتى 4:30 عصراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي امل محمد جبار الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.6 سجى سعيد بن سعد حسين صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.48 بشاير عبدالله جوهر الجوهر صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.42 نوال مسفر ناصر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.4 بدريه سعيد حسن الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.34 أمل جبران مبارك القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.32 اسراء محمد زبير محسن العيدروس صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.18 هاجر سعيد بن محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.06 شموخ محسن علي السيد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.02 ابتهال مبارك مريع القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60 أزهار عبدالله محمد محمد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60 بسمه احمد علي آل وظفان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.66 شموخ عبيد سالم الحربي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.66 ساره عبدالله علي الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.42 اميره محمد حسن بريق صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.34 نداء عبدالله ابراهيم خياط صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.3 ايمان محمد علي الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.27 هند فائز بن محمد الحارثي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.2 رفال احمد حسين ضمد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.1 عهود سعد مسعود الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.1 بشاير عبدالرحمن الحسين النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.9 ابتسام سعد بن محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.8 سلوى عبدالله فايز العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.58 سراء سعييد سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.56 عائشه سعيد ابن مسعود القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.54

مواعيد مقابلات الصحة العامة يوم الخميس 3 أكتوبر

مواعيد مقابلات اليوم الخامس من أيام مقابلات وظائف الصحة العامة، يوم الخميس 3 أكتوبر، وجميع الأسماء الواردة في الجداول التالية هي أسماء من سوف تُجرى مقابلته يوم الخميس، وسوف هناك أربعة مواعيد على مدار اليوم من الثامنة والنصف وحتى العاشرة والنصف صباحاً ثم من العاشرة والنصف وحتى الثانية عشر ونصف ظهراً ثم من الثانية عشر ونصف وحتى الثانية والنصف عصراً ثم إلى الرابعة والنصف مساءاً.

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 8:30 وحتى 10:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي مزون خالد علي القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.42 مجد محمد يحي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.38 فوزيه محمد بن هادي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.38 ابرار علي قاسم أسماعيل صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.36 أمل يحي منيع عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.26 فاطمه حسين حمد المري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.26 وجدان علي احمد النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.05 ميرا محمد بن وقيان القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.98 اميره خزام سعيد ال رويبع الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.98 سعداء علي مطلق النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.97 أمجاد ناصر محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.96 شرعاء مفلح سعيد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.86 امل فنيس محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.82 أشواق سعيد محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.74 سماهر عبدالله محمد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.7 أبتهال محمد سليمان عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.64 أمجاد ناصر بن محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.56 عائشه ظافر علي مسفره صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.54 اسماء عبدالناصر ابن عبدالمجيد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.52 مشاعل محيسن شاكر الفهمي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.45 شهد سعيد موسى الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.35 رهف سعيد سعد الشهرانى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.3 وجدان سالم محمد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.28 ليلى محمد بن سعيد المطيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.2 مرام محمد علي الأحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.02

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 10:30 وحتى 12:30 ظهراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي أمجاد مسفر عوض آل المونس صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57 ساميه علي سعيد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.72 سلطانه بحني محمد الحسني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.57 غاده سلطان راجح الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.55 عزه علي ابن سعيد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.47 صفيه ابراهيم جابر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.08 ريم ابراهيم علي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56 امال عبدالله عثمان الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.72 اثير موسى مبارك عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.6 صالحه عبدالله محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.6 ساره عبدالخالق شباب الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.52 نوره راجح عبدالله الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.35 عزيزه عبدالرحيم بن اسلام بو صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.1 روان ظافر علي العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.02 رحمه علي سعيد ال هشام صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.86 لطيفه علي يحيى حمدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.64 ساميه محمد محمد علي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.54 اريج علي سعيد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.48 عبديه علي سعيد آل جنادي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.46 روان سعيد بن محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.08 حسنه رده رداد اليزيدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.95 تهاني مرعي مديني السيد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.8 هند علي بن سعيد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.77 محسنه عبدالله علي القرني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.64 فاطمه محمد بن احمد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.45

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 12:30 وحتى 2:30 عصراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي مي سعد سيف القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.18 امل ضيف الله محمد الاحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.02 تالا محمد زاهر عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.94 جواهر علي جابر حربي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.86 اسراء نوري بن علي آل ادهيم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.7 نوف عبدالله محمد الراعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.46 سجى سعد حامد الاحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.44 زهراء يحي احمد الحاتمي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.37 نوف أحمد بن علي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.36 نوره سعيد ابن مبارك القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.16 أروى عبدالرحمن بن احمد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.1 هديل سلطان ابراهيم العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.96 أبتسام محمد سعيد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.66 امل ظافر علي الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.56 أثير مسفر ابن عبدالله الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.4 يسرى سعيد احمد القثردي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.1 بشاير رفدان سفر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.98 البندري منيس بن ظافر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.82 نور علي مديني العسافي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.62 غاده محمد مبارك العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.18 آلاء محمد علي علي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.86 عفاف رزقان ناصر بارقي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.84 مشاعل سعد خالد العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.74 منيره عبيد احمد الصعب صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.57 ميسون عبدالله بن علي ابوعله صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.56

مواعيد مقابلات يوم الخميس من 2:30 وحتى 4:30 مساءاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي امل سعيد ناصر آل غنوم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.48 شيماء فهد بن عبدالله الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.22 ندى احمد عايض الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.1 سلمى محمد سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.1 منال عبدالهادى بن عبدالله الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.02 زهراء محمد سعيد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.5 وفاء سعيد احمد تهامي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.37 بيان هادي محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.24 بشرى ناصر محمد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.2 أميره محمد ابن سعد الكثيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.02 منال سالم سعيد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.92 شروق صالح ابن غرامة الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.67 بسمه عبدالله محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.64 وعد عوض محمد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.42 بسمه رزق الله سعدان قيسي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.18 أمل محمد علي العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 46.92 عهود علي محمد البارقي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 46.77 اثير احمد سعيد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 46.1 أثير علي بن عثمان الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.7 أسماء احمد علي العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.68 البندري علي بن زيد الشغرود صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.68 أفنان احمد سعيد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.64 غاده ضيف الله صالح الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.2 هند عبدالله نعمان الجبيرى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.18 نوره شافي بن ضاوي الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.75

مواعيد اليوم الآخير من مقابلات وظائف الصحة العامة الأحد 6 أكتوبر

يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر هو آخر أيام مقابلات وظائف هيئة الصحة العامة السعودية، وسوف نعرض لكم في الجداول التالية أسماء من سوف تُجرى مقابلاتهم في ذلك اليوم الآخير من مقابلات الصحة العامة طوال اليوم وعلى مدار أربعة مواعيد كباقي الأيام من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءاً.

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 8:30 وحتى 10:30 صباحاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي عفاف درهوم عمر الحارثي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.7 غزل حسن بن محمد الفقيه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.67 ربى احمد بن بكر نجار صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.62 مرام محمد سعيد القصير صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 43.9 رحاب علي محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 43.26 رغد عبدالله بن علي الوادعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 41.28 جواهر محمد بخيت الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 41.17 شروق خلوفه يحي الأحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 40.36 عطره علي محمد الشديدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 39.76 سديم أسعد احمد الشريحي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 39.6 أثير محمد ابن علي الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 39.56 هند عبدالله عبدالرحمن الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 37.52 ابتسام حسن بن عبدالله العسيرى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 37.22 رنيم جبار بن محمد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 36.97 نوره محمد بن عبدالله القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 36.45 سمر احمد صالح الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 35.86 البتول عبدالرحمن معيض الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 35.62 شيماء غرم الله رجب الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 30.42 دنيا محمد جابر العبدلي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 28.65 نجود احمد ابراهيم عباس صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 28.05 فاطمه عبدالله على العمشاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 6.94 عائشه علي احمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 4.78 ابتسام يحى بن محمد مشعط صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 4.29 مشاعل معدي محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 4.25 مرام حسن رده المزيني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 3.01

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 10:30 وحتى 12:30 ظهراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي مشاعل بنت ناجي بن عبدالمحسن الحنابي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 2.9 عواطف عبدالله بريعص الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 2.45 يحيى ابراهيم بن قاسم خرمي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.2 أروى احمد بن مشبب القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.2 نوف عبدالاله بن عبدالله اللهيبي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.2 افراح لفاء محسن المطيري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.1 بيان عبدالرحمن بن سلمان العيد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66 العنود موسى محمد الزهراني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.96 ابتهال عبدالله محمد العرف تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.94 هديل احمد منصور الحسني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.9 اسيل عبدالمحسن بن علي الرشيد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.86 آلاء عبدالرحمن عبدالعزيز العقيل تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.8 رهام عبدالحكيم بن عبدالله بن عبيد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.8 عسله محمد ابن علي القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.38 لينا محمد عبدالله الراجح تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.26 هديل ابراهيم احمد النعمان تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.24 فاطمه منصور بن حسن المساعد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.18 منال عبدالله علي عسيري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.16

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 12:30 وحتى 2:30 عصراً

الإسم التخصص الحالة إجمالي أمنه محمد احمد مضوي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.02 منى موسى عبدالله العبدالعزيز تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.02 روان ناصر ابن منصور القحطانى تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.98 غلا محمد بن ابراهيم شاجري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.96 روان وليد خالد طاهر تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.9 زينب بنت علي بن حسن البوحمد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.86 نوره ابراهيم بن محمد الملحم تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.84 هيا حمود عبدالمحسن الخلف تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.84 غيداء عبدالله علي الحميدي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.7 زهره سعيد بن عوظه العمري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.6 منيره سلطان مسفر القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.54 منال عثمان محمد الشمراني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.5 زينب عبدالكريم بن محمد الكاظم تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.4 دعاء بنت محمد بن محسن المطوع تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.4 شذى علي سفر الشهري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.35 زهراء علي بن أحمد الصائغ تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.28 نوف عبدالله عبدالرحمن بن شايق تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.26 نوران ايمن بن محمد سعيد حريري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.12 سميه مصطفى قاسم ال عبدالله تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.12 تهاني هادي بن دليم القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.1 وجود بوحي حمد كريري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.06 رقيه علي حسن حدادي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.06 أروى عبدالرحمن محمدصالح جمعه تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.97 عبير عبدالرحمن هجهوج العطوي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.9 خلود حسن عبدالغني القرني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.86

مواعيد مقابلات يوم الأحد من 2:30 وحتى 4:30 مساءاً

الإسم التخصص الحالة إجمالي نوف جميل محمد المطيري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.86 سلمى سيف بن علي الغازي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.82 نوف زين احمد زربطان تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.8 آسيا عباس محمدطاهر هوساوى تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.75 نوره عبدالعزيز احمد الجريسي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.7 شموخ محمد عبدالله آل محفوظ تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.7 مناى صالح فريح العتيبي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.68 مشاعل عبدالله سعد الدوسري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.58 اسماء سالم سهيل باوزير تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.58 فاطمه سويلم بن عبدالعزيز السويلم وبائيات – نساء مرشح – مطابق 57.16 هيام زيد حمود القصير وبائيات – نساء مرشح – مطابق 57.02 نورة عبدالرحمن عبدالله الشثري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 56.64 سميه مضحي مطلق العنزي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 56.34 سعاد محمد منصور مطشش وبائيات – نساء مرشح – مطابق 53.46 بشاير خليل معيض المطيري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 50.7 ندى عبدالعزيز محمد الحويل وبائيات – نساء مرشح – مطابق 48.32 العنود باسم عبدالله نقلي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 39.38 منال ثاني محمد العنزي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 37.1 مهند عبدالحميد محمد سناري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.87 عبدالرحمن سعد بن مسري العتيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.47 خالد عبدالهادي بن مريزيق القثامي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.27 محمد بادع بن عيد السبيعي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.26 عبدالله سعيد سعد الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.22 بدر خلف محفوظ الحساني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 49.95 عبدالعزيز احمد ابن علي الغامدي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 49.74 محمد عبدالقادر بن نواوي جنبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.75 عبدالله مانع بن مهدي اليامي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.5 ابراهيم علي ابراهيم العياضي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.2 طلال احمد سعيد الغامدي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.02 فيصل عبدالرحمن موسى بن طعيس تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.72 احمد سعد بن علي الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.7 عبدالرحمن سحيم حسن الدوسري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.54

وبذلك نكون قد عرضنا لكم زوار كلمة دوت أورج، جميع أسماء المرشحين لوظائف الصحة العامة بالهيئة العامة للصحة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، وبالتوفيق والنجاح لجميع المرشحين.

المصدر: موقع وزارة الصحة السعودية