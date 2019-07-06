“أخبار هامة” تعرف على طريق إعادة كلمة المرور على منصة أبشر الإلكترونية

منصة أبشر تعتبر من أهم المنصات التي يستخدمها المواطن السعودي، فيستخدم أكثر من 12 مليون مواطن المنصة الخاصة بالأفراد والأعمال، لذا يزداد البحث على مختلف محركات البحث، عن الرابط الجديد للمنصة وكيفية تغير البريد الإلكتروني وتغير كلمة المرور، والعديد من الأسئلة التي سنجيبكم عليها من خلال هذا المقال الذي نتمنى أن ينال علة رضاكم وأن تجدوا فيه أجوبة على تساؤلاتكم.

أعلنت منصة أبشر عن تغير الرابط الخاص بالمنصة اعتباراً من أمس الجمعة، ونحن نضع بين أيديكم الرابط الجديد وكيفية تغير كلمة المرور والبريد الإلكتروني، وكل تفاصيل الرابط الجديد الذي سيتم التعامل من خلاله على خدمات المنصة ومن لم يستطع أن يغير كلمة المرور الخاصة به عليه التوجه إلي أقرب مركز خدمة لمساعدة على تعديل كلمة المرور الخاصة بالعميل والمستخدم للمنصة.

تعرف على الخطوات التي يجب تنفيذها لإعادة إنشاء كلمة المرور

بعد الإعلان عن تغير رابط منصة أبشر أمس الجمعة بدأ البعض يتساءل عن كيفية إعادة كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين، على الرابط الجديد وبحسب ما جاء عبر منصة أبشر يجب إتباع الخطوات التالية لتغير كلمة المرور.

اختر تسجيل المرور. اختر إعادة إنشاء كلمة المرور. أدخل أسم المستخدم. أدخل رقم هويتك ثم محتوي الصورة الرمزية. أدخل رمز التفعيل المرسل إلي جوالك ورقم الهوية. أدخل كلمة المرور الجديدة مع مراعاة شروط أدخال كلمة المرور الموجودة يسار الشاشة. أكد كلمة المرور. أجب على السؤال السري.

أعلنت المنصة أنه في حالة عدم التمكن من أتمام الخطوات السابق ذكرها، فيجب علي المستخدم مراجعة أقرب مركز تفعيل لإعادة إنشاء كلمة المرور.

وأعلنت منصة أبشر عن الرابط الجديد التالي

وفي نهاية المقال نتمنى لكل مستخدمي المنصة الإلكترونية أبشر الذين يفوقون 12 مليون مستخدم، النجاح في استخدام الرابط الجديد وإعادة تفعيل كلمة المرور.