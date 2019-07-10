“جديد السعودية” تعرف على أهم مزايا لائحة الوظائف التعلمية الجديدة والمفاجأة في موعد العمل بلائحة الوظائف الجديدة

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسرنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي يزداد البحث عنها حالياً من 700 ألف موظف وموظفة يعملون بقطاع التعليم، لمعرفة تفاصيلها ومزاياها والاختلاف بينها وبين ألائحة القديمة، المعمول بها من عام 1401 هجري، ويعدنا أن نقدم لكم كل هذه التفاصيل من خلال هذا التقرير الذي نرجو أن ينال على تقديركم ورضاكم.

أصدرت وزارة التعليم لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وأشارت إلي أن ألائحة الجديدة تكمن في شمولها لجميع المعلمين والمعلمات، الذين يشكلون نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، لتسهم في توفير بيئة عمل تعليمية محفزة لهم.

رابط لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1440 هجري

أصدرت وزارة التعليم أمس الثلاثاء لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، لتواكب رؤية المملكة الإستراتيجية ويمكن الاطلاع على ألائحة من خلال هذا الرابط

مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

جميع المعلمين والمعلمات من المستوي الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على راتب معلم ممارس. تشمل ألائحة الجديدة ربط التعين بالتأهيل العلمي والمهاري وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق. ترخيص جميع المعلمين الذين إجتازو اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس سنوات الماضية تشجع ألائحة الجديدة على تطوير المعلم واستكمال دراسته العليا لدعن ترقياته الوظيفية.

موعد العمل بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة

أكد المختص في شئون التعليم /محمد الزارع أنه سيتم بدأ العمل بلائحة بعد 180 يوم من نشرها أي بعد استحقاق المعلم للعلاوة السنوية أي أن القفزة في الرواتب اعتباراً من 1-1-.2020

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

صرح وزير التعليم حمد الشيخ، بأن لائحة الوظائف الجديدة عنصر أساسي من عناصر تطوير المنظومة التعليمية بالمملكة، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالمشاركة مع الجهات الحكومية، لبناء نظام تعليمي يسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني طبقاً لرؤية المملكة 2030 .

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع كلمة دوت أورج دوام التقدم والازدهار للمملكة في شتى المجالات.