رفع أسعار البنزين اليوم الأحد 14/7/2019 في السعودية تعرف على الأسعار الجديدة وهل تنخفض الأسعار في المستقبل

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار الوقود في السعودية للربع الحالي (بنزين 91 ،بنزين95 ) التي أعلنت شركة أرامكو السعودية عنها اليوم الأحد 14/7/2019 ونحن من خلال هذا المقال سنوضح لكم السعر الجديد والسعر السابق وكذلك سنضع بين أيديكم أهم الإرشادات لتقليل استهلاك الوقود بالسيارة ونتمنى أن يلقي المقال على استحسانكم ورضاكم.

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد 14/7/2019 بأن أسعار البنزين المحدثة صباح اليوم قابلة للتحريك انخفاضاً وارتفاعاً طبقاً للتغيرات في الأسعار التصدير من المملكة إلي الأسواق العالمية، ومن الممكن أن تنخفض الأسعار في الربع الأخير من العام الحالي في حال أن انخفضت أسعار البترول في المستقبل فكل شيء حسب العرض والطلب.

أسعار البنزين الجديدة في الربع الحالي

نوع الوقود أسعار الربع السابق ( أبريل-يونيو) أسعار الربع الحالي (يوليو- سبتمبر ) بنزين 91 1,44 1,53 بنزين 95 2,10 2,18

تعرف على أهم الوسائل التي تؤدي إلي ترشيد استهلاك الوقود للسيارة

عمل الصيانة الدورية بانتظام يقلل من استهلاك الوقود. ضبط هواء الإطارات يقلل الاستهلاك في الوقود للسيارة. القيادة العنيفة عامل مؤثر في استهلاك الوقود. الأوزان الثقيلة وغير الضرورية من أهم عوامل ارتفاع استهلاك الوقود. البروز مقاومة للهواء ترفع من استهلاك الوقود. عدم كفاءة شمعة الاحتراق يزيد من استهلاك الوقود في السيارة.

تعرف على ردود أفعال السعودين على ارتفاع أسعار البنزين.

جاءت ردود أفعال السعوديين على ارتفاع أسعار الوقود اليوم مرحة وتميل إلي الطابع الكوميدي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من قال أريد أن أعرف طريقة عمل البنزين بالبيت، وجاءت أغلب التعليقات بنفس الشكل.