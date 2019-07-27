خطوة خطوة تعرف على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال منصة أبشر الإلكترونية ونظام ساهر للمخالفات المرورية

متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا التقرير عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر إلكترونية، وهي خدمة جديدة تقدمها المنصة للملايين من أصحاب السيارات، لتسهيل عملية دفع المخالفات دون تضيع للوقت والمجهود، وفي ثواني معدودة يمكنك دفع المخالفات على المركبة الخاصة بك.

ويسعدنا متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، أن نقدم لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال البوابة الإلكترونية أبشر بطريقة خطوات سهلة ومبسطة.

طريقة الاستعلام عن عن المخالفات المرورية عبر أبشر

الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية. اختيار إيقونة خدمات الأفراد من بين الخدمات العديدة التي ستظهر لك. اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. أدخل بياناتك ( رقم الهوية الوطنية ، رقم السيارة، رخصة تسير السيارة) سوف تظهر لك المخالفات الموجودة على السيارة وطريقة تسديد المخالفات المتاحة. يمكنك السداد عن طريق الدفع الإلكتروني أو من الأماكن المخصصة لدفع المخالفات في وزارة الداخلية.

تعرف على الخدمات التي تقدمها أبشر لأصحاب السيارات

الاستعلام عن المخالفات المرورية. الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبة. معلومات رخصة القيادة. الاستعلام عن تفاصيل الخدمات الإلكترونية. تجديد رخصة السيارة. إخافة مستخدم جديد للسيارة. إلغاء مستخدم للمركبة. طلبات تفويض قيادة. طلبات تفويض مستخدم فعلي.

مميزات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية الإلكترونية

تتميز خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترودياً، بأنها توفر الوقت والجهد وعناء الذهاب إلي مقر وزارة الداخلية، للاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها ومن خلال المنصة، يمكنك فعل ذلك في دقائق معدودة بكل سهولة.

ما هو نظام ساهر لرصد المخالفات المرورية عبر أبشر

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم بكل جديد حول المخالفات المرورية داخل المملكة، ومن أهم النظم التي ترصد المخالفات هو نظام (ساهر)، تعمد وزارة الداخلية السعودية في متابعتها للحالة المرورية في المملكة بكل محافظاتها على تطبيق نظام إلكتروني كامل، يرصد كل المخالفات المرورية من خلال أرقام اللوحة المعدنية للسيارة المخالفة وتسجيلها عبر نظام أبشر .