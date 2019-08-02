“جديد وزارة التعليم اليوم” التعليم تبدأ حصر الجامعيين المستحقين لمكافأة أل 50 ألفاً تعرف على المستندات المطلوبة لصرف المكافأة وموعد تقديم الطلبات لصرف المكافأة

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، من خلال هذا الموضوع الهام والذي يترقبه الآف الجامعين العاملين بمنطقة الرياض التعليمية،وهو موضوع صرف مكافأة أل 50 ألفاً للجامعين الذين لم يصرف لهم المكافأة قبل عام 1407 هجري، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل، والمتطلبات التي يجب على المتقدم لصرف المكافأة إحضارها، وموعد تلقي طلبات صرف المكافأة، وكل التفاصيل فتابعونا من خلال هذا المقال.

أكد عبد الله الغنام /مدير التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بنظامية صرف المكافأة للخريجين الجامعيين عند تعينهم بالدولة.

المتطلبات والأوراق المطلوبة لصرف المكافأة

صورة الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك.

إذا كان المستحق متوفياً يشترط إحضار وكالة شرعية وصك حصر للورثة وصورة من الحساب البنكي للوكيل.

الإقرار بعدم صرف المكافأة.

أن يكون نظام الدراسة بنظام ألانتظام.

صورة من وثيقة التخرج وقرار التعيين.

الجهة التي ستقدم إليها طلب صرف المكافأة

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الدعوة لكافة منسوبيها في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، من الخريجين الجامعيين المستحقين لمكافأة أل 50 ألفاً، من الذين لم يصرفوا المكافأة قبل تاريخ 19 ذي الحجة عام 1407 هجري، إلي الرجوع إلي إدارة الموارد البشرية بالإدارة، والتقدم بطلباتهم لصرف المكافأة المستحقة لهم.

موعد بدأ وانتهاء تلقي طلبات صرف المكافأة

أكد مدير التعليم بمنطقة الرياض السيد/ عبد الله الغنام، أن موعد تلقي الطلبات وتسليم المستندات من اليوم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 من ذي الحجة 1440 هجري الجاري.