“جديد وظائف الحرس الملكي” لحملة الثانوية العامة والمعاهد العلمية تعرف على كل التفاصيل الخاصة بالوظائف

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية والسعوديون المقيمين خارج المملكة، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال موقعنا الرائد كلمة دوت أورج، من خلال هذا المقال الخاص بوظائف الحرس الملكي السعودي للعام الحالي 1440 هجري التي أعلن عنها اليوم الأحد 27/10/1440 هجري الموافق 30/6/2019 ميلادي، ويطيب لنا أن نضع بين أيديكم كل تفاصيل التقديم في الوظائف من شروط وموعد التقديم.

أعلن معهد الإدارة العامة بالشراكة مع الحرس الملكي السعودي، عن موعد التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب، لحملة الثانوية العامة والمعاهد العلمية للتعين على رتبة عريف فني بعد التخرج.

شروط التقديم على وظائف الحرس الملكي السعودي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة. يتم تسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج. أداء أختبار القدرات أو الاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس. أن يكو المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي. لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام. لا يقل الطول عن 170 سم وأن يكون الوزن مناسب للطول وزو بنية جيدة. أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية. أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية. أن يتعهد المتقدم على نفسه بالخدمة العسكرية مدة أربع سنوات.

طريقة التقديم وموعد التقديم في الوظائف

يبدأ التقديم في وظائف الحرس الملكي ابتدأ من اليوم الأحد 27/10/1440 هجري الموافق 30/6/2019 ميلادي عن طريق الرابط التالي (من هنا)

مزايا القبول بالحرس الوطني

توفير السكن مدة الدراسة.

مكافأة شهرية 1080 ريال.

تأمين طبي للدارس.

أمكانية العلاج في مستشفيات القوات المسلحةللدارس ووالديه.

التعين على رتبة عريف فني بعد التخرج.

تحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع كلمة دوت أورج، التوفيق لكل من يرغب بالتقديم للوظائف المعلن عنها.