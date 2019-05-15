السعودية توافق على إصدار “جرين كارد” أو “الإقامة المميزة”…تعرف على شروط التقدم لها ومزاياها

اعتمد مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، نظام الإقامة المميزة، والمعروف على المستوى العام ب البطاقة الخضراء أو الجرين كارد، والذي يمكن اعتباره بديل عن نظام الكفيل الموجود حاليا في السعودية، ويتيح هذا النظام للوافدين من الجنسيات المختلفة، الحصول على إقامات دائمة أو مؤقتة بالسعودية، مع منحهم عدد من المزايا الغير مسبوقة لهم ولعائلاتهم.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على هذا النظام في جلسته التي تم عقدها يوم أمس الثلاثاء، برئاسة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى قبل أسبوع على هذا النظام.

مزايا نظام الإقامة المميزة أو الجرين كارد

تم الإعلان عن منح نوعين من الإقامة هما

إقامة دائمة غير محددة المددة.

إقامة مؤقتة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

تمنح هذه التأشيرات لأصحابها عدد من المزايا من أهمها ممارسة الأعمال التجارية بالمملكة تبعا لعدد من الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، كما تمنح هذه التأشيرة لحاملها مزايا كثيرة من أهمها الإقامة مع الأسرة واستقدام العمال وكذلك امتلاك العقارات ووسائل التنقل المختلفة بالإضافة إلى إمكاني استقدام العمالة.

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شروط الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

من أهم هذه الشروط

أولا: يجب ألا يقل العمر عن 21 عاما.

ثانيا: وجود جواز سفر ساري للمقيم، أو إقامة سارية داخل المملكة.

ثالثا: وجود تقرير صحي يثبت أن المتقدم يخلو من الأمراض المعدية.

رابعا: مستخرج من السجل الجنائي على أن يكون خاليا من وجود أي سابقة جنائية.