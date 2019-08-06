جود الإسكان.. تعرف على رابط المنصة والفئات المستهدفة

جود الإسكان هي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان وتهدف لتحقيق المشاركة المجتمعية بين الأفراد، وأصبحت تتربع على عرش مؤشرات محرك البحث الشهير “جوجل”، بعد أن أعلنت أنه أصبح بالإمكان الآن مساعدة من لا يملك منزل أو أسرة تعجز عن دفع قيمة الإيجار من خلال منصة إلكترونية موثوقة بإشراف من الجهات الحكومية، وتتيح المنصة أشكالًا متعددة للدعم، لتوسيع مجالات المساهمة للأفراد والمنظمات، ليشمل إلى جانب الدعم المالي الدعم العيني الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة وغيرها .

الفئات المستفادة من منصة جود للإسكان

أما عن الفئة المستفيدة من جود الإسكان، فهم المستفيدون من الإسكان التنموي، وهم المصنفين ضمن الأسر الأشد حاجة، والمسؤلين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهم، وكذلك الحالات الصادر بحقها حكم تنفيذي من محكمة التنفيذ بعدم سداد أجرة المسكن بسبب الوفاة أو السجن أو المرض أو ضعف القدرة المادية.

جود الإسكان

جود الاسكان هي إحدى المؤسسات التابعة للأسكان التنموي الأهلية التابعة لوزارة الإسكان، وتهدف إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الأفراد والمنظمات، من أجل المساهمة وتقديم العون والعطاء والعمل الخيري السكني عن طريق منصة إلكترونية تقوم على الشفافية والدقة والإحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وتعمل منصة جود الإسكان بالشراكة مع الجمعيات الخيرية في السعودية، على أن تقوم الجمعيات الخيرية بالدور الأهم والأكبر في وصول حالات الاستحقاق للأسر الأكثر احتياجًا من خلال الأدوار التالية:

زيارة الباحث الإجتماعي للحالة وتوثيق الإحتياج ميدانيًا.

تحديد نوع الإحتياج السكني ثم التسجيل على منصة جود الاسكان.

تسليم الوحدة السكنية للمستفيد.

تقديم البرامج التنموية للمستفيد، لضمان تحسن حالة المستفيد، ليتحول من حالة الإحتياج إلى حالة الإكتفاء، عن طريق الشراكات التنموية.

رابط جود الإسكان

أما عن رابط جود الاسكان 1440، فيمكنك للاطلاع على مبادرة جود الاسكان والتسجيل فيها من خلال منصة جود الاسكان.

مميزات جود الاسكان