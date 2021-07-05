حادث شاحنة محايل عسير المروع وأسبابه

أعلنت إدارة مرور المملكة العربية السعودية اليوم عن وقوع حادث شاحنة محايل عسير الذى تسبب فى وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين أحدهما فى حالة خطرة جداً فى محافظة محايل عسير بالمملكة العربية السعودية.

المرور السعودي يباشر حادث شاحنة محايل عسير

أعلن المرور السعودى على الفور بدء التحقيق فى حادثة شاحنة كانت تسير سريعاً جداً ولم تتوقف عند إشارة المرور مما أدى إلى اصطدامها بسيارة كانت تقف فى طريقها، وأسفر الحادث عن وفاتين وإصابة شخصين أحدهما بحالة حرجة.

باشرت إدارة مرور محافظة محايل عسير بالتحقيق وفهم أسباب وقوع هذا الحدث سواء كان عطل حدث بالسيارة أم أن السائق كان فى حالة غير مستقرة أدت إلى هذا الحادث الأليم والمروع.

مرور محايل عسير يباشر التحقيق فى حادث الشاحنة المروع

أوضح المرور السعودي بالتنسيق مع إدارة مرور محايل عسير بعد الاستدلال وإجراءات الفحص والتدقيق أن المعاينة الأولية للحادث تبين أن سبب الحادث كان عطلاً فى المكابح وجارى استكمال إجراءات الحادث بالتعاون مع الجهات المختصة والبحث الجنائى.

تفاصيل حادث محايل عسير

بَين المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً بأن حادث تصادم في محافظة محايل قد وقع وأسفر عن إصابات، وبعد التوجه لمكان الحادث ونقل المصابين للمشفى تبين أن الحادث قد أسفر عن حالتين وفاة وإصابتين.

وقد توجهت 3 فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر إلى مكان الحادث ووجدوا حالتي الوفاة بالفعل قد قضوا نحبهم (نسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان)، وتم نقل المصابين للمستشفى على وجه السرعة وعمل اللازم.