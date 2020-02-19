حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي طريقة حساب القرض والقسط الشهري

خدمة حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي الإلكترونية، احد الأدوات التي منها يمكن للعميل حساب قيمة قرض التمويل والقسط الشهري الذي سيتم سداده، خلال فترة السداد التي سيتم تحديدها، حيث أتاح مصرف الراجحي خدمة الحاسبة الإلكتروني التي منها وفي خطوات بسيطة، سيتحصل مستخدم الخدمة على عدة بيانات ستكون دليل استرشادي لخطة التقديم على القرض.

خدمة حاسبة التمويل الشخصي

حاسبة بنك الراجحي الإلكترونية أداة يستخدمها المتقدمين على التمويل الشخصي، لحساب قيمة مبلغ التمويل والذي قد يصل إلى 15 ضعف الراتب، ويعتمد ذلك على عدد من المحددات والضوابط، التي يقوم المقترض بإدخال بيناتها، مثل نوع العمل والراتب الشهري ومدة سداد القرض، ومن خلال رابط حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي سنوضح كيفية استخدامها بالشرح.

حاسبة بنك الراجحي

من مميزات حسابة بنك الراجحي تسهيل الحصول على التمويل الشخصي خلال 30 دقيقية، وقيمة التمويل ممكن أن تصل على 15 ضعف الراتب، كما يمكن إعادة التمويل في وقت وجيز، وحول كيفية استخدام حاسبة التمويل الشخصي التقديرية تتبع الخطوات أدناة، كما يمكن الاتصال على رقم الهاتف للتأكد من دقة البيانات على رقم 8001241222 للعملاء الجدد.