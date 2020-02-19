حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي..طريقة حساب قيمة القرض والأقساط إلكترونياً

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي، حيث أتاح مصرف الراجحي إمكانية حساب القرض الشخصي بنفسك عبر الحاسبة الإلكترونية من خلال الموقع بهدف توفير الحيرة في حساب قيمة القرض وتسهيل معرفة الأقساط الشهرية، بحيث يتمكن العميل من اختيار نوع القرض المناسب له من القروض المتاحة من الراجحي التي هي على النحو التالي:-
- بنك الراجحي يتيح تمويل شخصي بضمان العقار يصل لـ3 مليون ريال..المستندات المطلوبة
- تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين والوافدين من بنك الراجحي.
- الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي.
- قرض شخصي بدون كفيل يصل لـ50 ألف ريال من بنك الراجحي.
حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي
خصص بنك الراجحي حاسبة التمويل الشخصي من أجل تسهيل حساب قيمة القرض للعميل ضمن العمل على تيسير الأحوال وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك من خلال توفير مجموعة من القروض مختلفة عن بعضها لكي تناسب عدد أكبر من المواطنين وأتاح أيضًا التمويل الشخصي للمقيمين ضمن التمكين المتاح في المملكة العربية السعودية.
طريقة حساب قيمة القرض
- أولاً الدخول على رابط موقع بنك الراجحي.
- تعبئة البيانات المطلوبة كما هو موضح بالصورة أعلى.
- ثم الضغط حساب.
- سوف تظهر كل المعلومات المطلوبة.
- ملحوظة/ أن هذه النسب تكون تقديرية وليست الفعلية، للاستفسار عن المبلغ الفعلي والأقساط الشهرية يمكنك التواصل عبر رقم بنك الراجحي على رقم خدمة العملاء 8001248880، وبالنسبة للعملاء الجدد الاتصال على رقم 8001241222.