حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي..طريقة حساب قيمة القرض والأقساط إلكترونياً

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي، حيث أتاح مصرف الراجحي إمكانية حساب القرض الشخصي بنفسك عبر الحاسبة الإلكترونية من خلال الموقع بهدف توفير الحيرة في حساب قيمة القرض وتسهيل معرفة الأقساط الشهرية، بحيث يتمكن العميل من اختيار نوع القرض المناسب له من القروض المتاحة من الراجحي التي هي على النحو التالي:-

حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي

خصص بنك الراجحي حاسبة التمويل الشخصي من أجل تسهيل حساب قيمة القرض للعميل ضمن العمل على تيسير الأحوال وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك من خلال توفير مجموعة من القروض مختلفة عن بعضها لكي تناسب عدد أكبر من المواطنين وأتاح أيضًا التمويل الشخصي للمقيمين ضمن التمكين المتاح في المملكة العربية السعودية.

طريقة حساب قيمة القرض