حاسبة الدعم السكني لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري .. احسب دعمك من جديد

رابط حسابة الدعم السكني دعن مستفيد وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لحساب قيمة الدعم المخصص لهم بعد إدخال تعديلات على ألية حساب قيمة الدعم لمن يتجاوز رواتبهم 14 ألف ريال شهرياً، حيث تم تطبيق ألية جديدة لعمل منظومة الدعم السكني من اليوم الخميس 20 يونيو 2019، ترمي إلى زيادة قيمة الدعم الشهري لمن حصل على قروض بدعم أقل من 100%، بمن يتجاوز راتبه 14 ألف ريال على أن يتم تعويض من حصلوا على قروض عقارية مدعومة خلال الفترة الماضية وفق ألية احتساب قيمة الدعم الجديدة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال زيارة رابط حاسبة الدعم على موقع سكني الإلكتروني.

التعديل الجديد الذي ادخل على ألية احتساب الدعم السكني، من شأنه رفع قيمة الدعم الشهري المخصص لمن يتجاوز راتبه من المستفيدين قيمة 14 ألف ريال شهري، بمعدل 5% لكل ألف ريال يتحصل عليه المستفيد زيادة في الراتب عن حد 14 ألف ريال، وبالتالي تنتهي عملية نزول قيمة الدعم من 100% إلى 35 % كما كان معمول به في طريقة احتساب الدعم سابقا، ويمكن لمستفيدي قروض صندوق التنمية العقاري، ووزارة الإسكان الدخول على رابط حاسبة الدعم السكني وإدخال قيمة الراتب الشهري، والبيانات المطلوبة للتعرف على قيمة الدعم الجديدة.

تعديل حاسبة الدعم سكني

أفاد البيان الصحفي الصادر عن سكني الإسكان، إلى الهدف من التعديلات الجديدة التي أدخلت على مصفوف حساب الدعم السكني، والتي ترمي إلى زيادة الاستفادة من الدعم المقدم لأكبر عدد من لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو رفع نسب التملك للمسكن إلى 70%، ويمكنكم الدخول إلى رابط حسابة الدعم السكني لوزارة الإسكان والصندوق العقاري وإدخال البيانات عبر الرابط الموضح أدناة.

رابط حاسبة الدعم السكني

أشار برنامج سكني إلى رابط حاسبة الدعم السكني الجديدة والتي يمكن الدخول عليها من خلال البوابة الإلكترونية لموقع سكني حاسبة الدعم وإدخال البيانات المطلوبة ومنها، ومدة التمويل، وعدد أفراد الأسرة، وقيمة التمويل .

ونشر سكني توضيح وافي حول كيفية احتساب الدعم في المنظومة الجديدة، وطريقة العمل بها وكيف سيتم تعويد مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.

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