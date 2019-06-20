خدمة حاسبة الدعم السكني الصندوق العقاري التي اطلقها صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية لكي يستطيع جميع مستفيدي برنامج سكني من اجل حساب مقدار التمويل المدعوم المستحق لكل مواطن بشكل إلكتروني عبر حاسبة الصندوق العقاري الجديدة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط حاسبة الصندوق العقاري المدعوم من اجل أن يستطيع جميع المستفيدين معرفة نتائج التقديرية للاستحقاق التمويلي الذي سوف يحصل عليه من البنك العقاري او الشركة التمويلية التابعة للصندوق.

حاسبة الدعم السكني الصندوق العقاري

صندوق التنمية العقارية دائما ما يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين والممولين المشاركين في أعطاء القروض العقارية للمواطنين حيث يمكن الحصول علي قرض حسن من الصندوق العقاري للمدنيين وجميع الفئات المذكورة بالرابط السالف ذكره بتلك الفقرة، حيث يسهل الصندوق العقاري جميع التسهيلات لتوفير كافة الاحتياجات لجميع هؤلاء المستفيدين لكي يستطيعوا الحصول علي قرض عقاري بدون وضع قيود تعجيزيه.

عن طريق موقع صندوق التنمية العقارية يمكن الدخول مباشرة علي حاسبة الدعم السكني للتعرف على مقدار الدعم المستحق‎ لكل مواطن سعودي يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي حاسبه الدعم السكني من صندوق التنمية العقاري، حيث يقوم المستعلم في تحديد المبلغ الشهري للدعم ومدة التمويل المدعوم بالشهر والعديد من التفاصيل الأخري التي يمكن الاستفادة منها من ألية حاسبة الدعم الصندوق العقاري.