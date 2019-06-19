حاسبة الصندوق العقاري الجديدة بعد التحديث لمعرفة قيمة الدعم المستحق

أطلق صندوق التنمية العقارية في المملكة خدمة حاسبة الصندوق العقاري الجديدة، وذلك بعد أن تم إضافة عدد من التعديلات الضرورية واللازمة عليها، وذلك من أجل أن تتوافق حاسبة الدعم السكني مع الآلية الجديدة التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم كافي مستفيدي صندوق التنمية العقاري من برنامج القرض المدعوم، للفئة المستفيدة التي يزيد دخلها الشهري عن 14.000 ريال سعودي.

من ناحية أخرى أعلن خالد بن محمد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن أصحاب الدخل الشهري 14.000 ريال، سيتم خفض دعمهم على القروض العقارية، حتى يصل إلى 5 بالمائة بشكل تدريجي، وذلك على كل 1.000 ريال زيادة في الراتب الخاص به، وذلك بدلاً من أن يتم خفض الدعم بشكل مباشر من 100 بالمائة، إلى 35 بالمائة، وأعلن أنه في حال تقدم أي من المستفيدين راتبه 15.000 ريال، سيتم دعم القرض العقاري الخاص به بنسبة 93 بالمائة، بعد خصم الـ 5 بالمائة، لكل 1.000 ريال زيادة بمرتبه.

على الجانب الآخر قال حمود العصيمي المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري، أن حاسبة الصندوق العقاري، أن حاسبة الدعم الجديدة تهدف إلى التسهيل والتيسير على كافة مستفيدي التنمية العقارية، وتوفير فرصة اختيار المنتج السكني الذي يتناسب مع كافة المستفيدين.

قرض عقاري بدون تحويل راتب

وقبل ساعات قليلة أطلق صندوق التنمية العقارية خدمة جديدة تتيح لمستفيدي الدعم الحصول على قرض عقاري، وذلك من خلال رابط قرض عقاري بدون تحويل راتب، على أن يتم منح القرض من خلال الجهات التمويلية المشاركة في المبادرة، من بينها شركات التمويل، والبنوك المشاركة مع الصندوق العقاري.

حاسبة الصندوق العقاري الجديدة

هذا ويمكن من خلال موقع صندوق التنمية العقارية معرفة مقدار الدعم من خلال رابط حاسبة الصندوق العقاري الجديدة، وكان الحساب الرسمي للتنمية العقارية أعلن في وقت سابق عبر تغريدة تم نشرها، أن حاسبة الدعم العقاري كانت تحت لتعديل من اجل تحديثها، وأعلن أنه سيتم إطلاق الحاسبة مرة أخرى بعد اعتماد ألية الدعم الجديدة